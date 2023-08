La canción de Rosalía dedicada a Rauw Alejandro que se hizo viral: “Mis sueños jodiste”

Después de anunciar su separación, las redes sociales han estado inundadas con rumores sobre una posible canción que se dice que Rosalía hubiera dedicado a Rauw Alejandro.

La impactante ruptura entre los dos cantantes ha generado un gran revuelo en la industria musical, especialmente debido a las alegaciones de una presunta infidelidad por parte del artista puertorriqueño hacia la cantante española. Este escándalo ha captado la atención de la opinión pública y ha generado numerosas conversaciones en el mundo de la música y más allá.

Esta situación ha llevado a los seguidores a tomar partido por la “motomami”, quien ha demostrado mantenerse neutral en este asunto y no ha respaldado ninguna especulación relacionada con los rumores sobre su separación. Los fans han mostrado su apoyo a su posición y han estado respaldando a Rosalía en este periodo de incertidumbre.

Como resultado de esto, un seguidor de la artista catalana tomó la iniciativa de crear una canción utilizando la Inteligencia Artificial, la cual está dedicada a Rauw Alejandro. El video ha conseguido sorprender tanto a seguidores como a personas ajenas, llegando al punto en que el trabajo está tan hábilmente ejecutado que numerosos fanáticos cayeron en la trampa y creyeron que la voz de Rosalía era genuina.

Incluso, el seguidor que respondió al nombre de ZEID, llevó su dedicación al extremo al mezclar la voz de Quevedo para hacer que el remix sonara aún más auténtico. Hasta el momento, el video ha acumulado más de un millón de seiscientas mil vistas, marcando un notable nivel de interés y aceptación por parte del público.

Que dice el tema y cuáles fueron las repercusiones

“Desde que no estás las noches son más frías y mis sueños jodiste. El cora partido bebé porque tú nunca a mí me quisiste de verdad. Ahora te jode a ti bebé, ¿verdad? Esta noche después del party no me vuelvas a llamar, no ves que con otro culito voy a estar”, dice parte de la letra inventada para este tema que ya arrasa en YouTube.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron al respecto, con comentarios como: ”Pa cuando en Spotify?”, “La necesidad de esta colaboración”, “No puedo parar de escucharla, es que menudo temazo jodrrrrrr”, “Hay que hacer que Rosalía y Quevedo hagan el video oficial y trabajen junto a este gran productor” , fueron algunos de los tantos mensajes de los fans enloquecidos por este tema tan novedoso.