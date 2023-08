L-Gante, estrategia en mano, dejará la cárcel temporalmente para ejercer su voto en las PASO 2023

L-Gante, aún detenido en la DDI de Quilmes tras la revocación de su prisión domiciliaria, obtuvo permiso para salir el 13 de agosto y ejercer su derecho al voto en las elecciones PASO 2023. El conocido cantante enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes.

Carlos Monti, en su programa “Entrometidos en la Tarde” de Net TV, brindó la primicia de que el referente de cumbia 420 participará en las elecciones cumpliendo su deber cívico, saliendo momentáneamente de la DDI donde lleva detenido casi dos meses.

El periodista detalló que el cantante presentó la solicitud al juez para ejercer su voto, la cual fue aceptada. Sin embargo, la situación no carecerá de impacto, ya que el artista estará escoltado por efectivos policiales durante su salida para sufragar.

Poco después, durante la emisión del programa en Net TV, presentaron en pantalla el documento oficial que confirma la participación del cantante de cumbia 420 en las elecciones. El texto dice: ”El imputado Elián Valenzuela, en horario de votación, será trasladado este domingo 13 de agosto a la escuela número 7, distrito escolar 15 de General Rodríguez, con el objeto de que pueda ejercer su derecho ciudadano a votar, debiendo instrumentarse el operativo de seguridad que amerita”.

A su vez, el periodista Lucas Bertero sumó información picante: “Un colega me dice ‘es una estrategia. Va a aprovechar para hacer declaraciones y mostrarse cómo está hoy’”.

Así se dio a conocer que L-Gante permanecerá bajo custodia hasta la celebración del juicio oral, cuya fecha se estima en un plazo aproximado de uno o dos años.

”Como saben todos, se ha confirmado la prisión preventiva. Qué significa esto, que va a seguir detenido en principio hasta el juicio oral y público, y ese juicio oral y público puede ser el año próximo o el otro año. Recuerden que todavía tiene un juicio en el cual se tiene que definir la fecha, que es una causa anterior”, explicó el periodista Javier Díaz en Intrusos (América TV).

Como sigue la situación de L-Gante

En el programa brindaron otros detalles de la situación del cantante: “La Cámara rechazó el recurso de apelación, justamente el recurso de apelación interpuesto por los dos abogados, estamos hablando del doctor Juan Pablo Merlo y Pablo Nicolás Merlo”.

Y agregó: “Él va a permanecer detenido, en principio, por esta prisión preventiva ya confirmada, hasta el juicio oral, no hay vuelta. Ahora, dentro del escrito de la cámara dice que no se advirtió que los testigos quisieran perjudicar al imputado. Cada uno de ellos aportó lo que vio y cada una de estas cosas fueron confirmadas por la Fiscalía. Y te digo algo, una vez que se confirma la prisión preventiva ya queda a disposición del Servicio Penitenciario Bonaerense, le van a buscar un cupo a ver a qué cárcel lo llevan. No lo pueden llevar a cualquier cárcel, porque es L-Gante”, expresó el periodista Javier Díaz.