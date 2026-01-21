Katy Perry acompañó a su novio Justin Trudeau en Davos y causó revuelo: ¿cómo se conocieron?

Katy Perry volvió a sorprender, pero esta vez lejos de los escenarios. La cantante acompañó a su pareja, Justin Trudeau, al Foro Económico Mundial de Davos y su presencia no pasó desapercibida. Entre líderes políticos, empresarios y referentes globales, la artista se movió con naturalidad por los pasillos del evento y concentró miradas.

Trudeau arribó a Davos para participar activamente del encuentro y brindar un discurso centrado en la cooperación internacional. Perry estuvo a su lado durante toda la jornada, escuchándolo con atención y mostrando un apoyo constante. La escena combinó dos mundos que rara vez conviven con tanta naturalidad: el pop global y la diplomacia.

Katy causó sensación en los pasillos.

El ex primer ministro canadiense puso el foco en el escenario internacional actual, marcado por tensiones y polarización. En su exposición habló de los desafíos geopolíticos y advirtió sobre “la retirada de una de las democracias más fuertes del mundo”, una frase que resonó fuerte en la cumbre.

La pareja sorprendió al mostrarse juntos.

Katy y Justin: un romance que une política y espectáculo

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau sigue consolidándose y ya no se esconde. La cantante, de 41 años, y el político, de 54, caminaron juntos por Davos y se mostraron cómplices frente a las cámaras. Para muchos asistentes, la escena fue una de las postales más comentadas del foro.

La pareja se muestra muy enamorada en las redes.

El vínculo sorprendió desde el inicio por lo inesperado. Perry viene de cerrar una etapa personal tras su separación de Orlando Bloom, mientras que Trudeau atraviesa una nueva etapa luego de su ruptura con Sophie Grégoire. Ambos eligieron la discreción al comienzo, pero con el tiempo dejaron que la relación se vuelva pública.

Los primeros rumores surgieron en Montreal, cuando la artista estaba de gira con Lifetimes. Un paseo por Mount Royal Park y una cena íntima encendieron las especulaciones. Días después, Trudeau asistió junto a su hija a un show de Perry en el Bell Centre, un gesto que habló por sí solo.

Justin y Katy.

Con agendas exigentes y compromisos en distintos continentes, la pareja mantuvo un perfil bajo durante meses. Sin embargo, las imágenes en París por el cumpleaños de la cantante y, más tarde, las fotos en un yate frente a la costa de California terminaron de confirmar el romance.