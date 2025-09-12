Katy Perry es una de las cantantes más exitosas a nivel mundial. Con una larga lista de hits como “I kissed a girl” y “Teenage Dream”, la artista estadounidense se consagró como una referente dentro del género pop. Sin embargo, su carrera ha tenido ciertos altibajos. Después de estar un tiempo alejada de las cámaras y los escenarios, volvió recargada y llegó a la Argentina con su nuevo tour.

Katy Perry en Santiago de Chile, antes de sus dos shows en Argentina (Instagram de Katy Perry)

En el marco de su nueva gira, Katy Perry regresó al país para presentarse en el Movistar Arena. Pero eso no fue todo: su visita a la Argentina no pasó desapercibida y tanto antes como después de sus presentaciones en vivo, la artista se tomó fotos con fans, frenó para charlar con ellos y hasta les repartió comida.

Katy Perry repartió empanadas de Don Julio

Como suelen hacer las figuras internacionales cada vez que pisan territorio argentino, la multipremiada cantante visitó la parrilla Don Julio ubicada en el barrio porteño de Palermo para disfrutar lo mejor de la gastronomía local.

Sin embargo, además de degustar platos típicos de Argentina, con carne de primera calidad, Katy Perry tuvo un llamativo gesto que se volvió viral en las redes sociales. Mientras disfrutaba de la noche porteña, la cantante salió del restaurante con una bandeja llena de empanadas y las repartió entre los fans que la esperaban en la puerta del local.

El momento quedó registrado por las cámaras de celulares de los presentes quienes compartieron los videos en redes sociales y, por supuesto, el gesto de la artista se volvió viral en cuestión de horas.

Katy Perry en Argentina: una fan le regaló un cuadro de Eva Perón y causó furor en las redes (X)

Además, vale mencionar que días atrás, la cantante también fue tendencia cuando mostró muy contenta que había adquirido un cuadro de Eva Perón. Sin dudas, la visita de Katy Perry a la Argentina en este 2025 no pasó desapercibida y dejó su huella imborrable para todos sus fans locales.