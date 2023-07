Karina la Princesita reveló la asombrosa historia detrás del tema “Con la misma moneda”

Karina la Princesita es una de las referentes más importantes de la cumbia en Argentina, y cosechó muchísimos hits en su extensa carrera. Desde sus 18 años que tiene un éxito ininterrumpido y el público la ama. Sobre todo por su voz y sus letras que siempre tienen una bajada de línea a esas personas que la hicieron sufrir en el amor.

Hace unos días la cantante que se sumó a las Turreo Session de Dj Tao. Como con cada lanzamiento, el video muestra a la referente de la cumbia argentina sentada en el icónico auto de compositor argentino. El tema es un remix de “Díganle”, un tema original de Karina, la reversión del tema tiene otro foco, y muestra a la artista mucho más empoderada: “Díganle que estoy enamorada, pero de otro”.

Karina La Princesita estrenó su Turreo Session con Dj Tao Foto: yOUTUBE

La artista siempre se caracterizó por sus letras de amor, con un ritmo de cumbia que hace bailar a todos, pero con un mensaje encubierto para algún ex que dejó alguna marca en el corazón de la princesita. El público empatiza con cada verso de sus canciones porque todos han tenido alguna ruptura amorosa, y ¿qué mejor que pasar ese duro momento acompañado de la voz de una de las mayores referentes de la cumbia argentina?

Si bien Karina venía de muchos éxitos anteriores, fue un tema en particular la que la catapultó la fama total. A fines del año 2010 sacó su sexto álbum “Con La Misma Moneda”, que además de ser el nombre del disco, es el nombre de uno de los temas con el que la artista rompió todos los récords. La canción se convirtió en un himno para muchos que coreaban y bailaban este tema. Es hasta el día de hoy que en cualquier fiesta, suena esta canción y no hay nadie que no la sepa o que no lo invite a bailar.

La tenebrosa historia detrás del tema que llevo a la fama a Karina La Princesita

En una entrevista para el youtuber Pablo Agustín, la cantante contesto todas las preguntas y de a poco fue abriendo su corazón. Sin darse cuenta, Karina comenzó a entrar en confianza y fue contando ciertos momentos de su vida que estaban muy ocultos.

Uno de los temas más sensibles, tuvo que ver con el tema que la llevo al mayor reconocimiento de su carrera, “Con la misma moneda”. La artista comenzó contando que tuvo una crianza cristiana, que era muy fanática de la iglesia e incluso le consultaba a su pastor las letras y los temas que iba a sacar.

Cuando estaba a punto de lanzar este hit le consulto a su pastor e inmediatamente la respuesta fue negativa. La letra de la canción dice: “Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos, así”, toda esa parte hace referencia a una infidelidad y la seña de la que habla la canción, es el famoso gesto de los cuernos que se hace con el dedo índice y el meñique.

El pastor le había dejado muy en claro a Karina, que no podía sacar este tema, porque con la seña de los dedos hacía referencia al diablo y no era nada bueno. La hizo elegir entre el éxito o no grabar el tema.

Por supuesto, el tema salió y fue un éxito absoluto, pero tiempo más tarde las cosas se iban a complicar para la cantante. Ella misma relató que tuvo un accidente de auto que fue provocado por alguien a propósito y no quiso dar nombres por su propia seguridad.

En este accidente la cantante fue arrastrada casi dos cuadras sobre su auto y luego la tiraron a un descampado. Una empleada que había visto el hecho, corrió a asistirla y la llevaron de inmediato al hospital.

Luego de varios estudios, los médicos decidieron que había dos dedos, el medio y el anular, que tenían los nervios cortados, que había que amputar. Lo primero que pensó la cantante de cumbia, fue en aquel consejo que le dio su pastor respecto a la canción.

Antes de operarse y con los estudios prequirúrgicos hechos, la Princesita comenzó a ir todos los días a la iglesia a pedir perdón por haber grabado la canción.

Llegado el día de la operación, la intérprete de “Díganle” cuando fue a firmar los papeles para la intervención, sintió un hormigueo en sus dedos, algo que era imposible, ya que tenía cortados los nervios. El médico inmediatamente le hizo algunas pruebas y comprobó que los nervios se habían unido de algún modo que no podía explicar.

De esta manera, Karina La Princesita no tuvo que operarse, recuperó la movilidad de sus dedos y aún hoy no se explica que fue lo que sucedió, según ella y muchos de sus fanáticos esto fue un milagro.