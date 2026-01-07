El desesperado pedido de Callejero Fino en sus redes sociales que generó preocupación: “Con urgencia”

Callejero Fino sorprendió a sus seguidores con un posteo que se corrió por completo del molde habitual. Nada de adelantos musicales ni anuncios de shows: esta vez, el cantante usó sus redes para hacer un pedido personal, directo y sin filtro. “Se solicita con urgencia”, escribió en el copy del video que subió hace apenas unas horas y que rápidamente se viralizó.

En las imágenes, el artista aparece relajado, hablando a cámara como quien manda un audio a un amigo. Con tono informal y una cuota de humor, lanzó su convocatoria: “Buen día para todos. ¿Cómo dicen que les va? Hago este video más que nada para decir que necesito amigos nuevos que jueguen a la pelota, que me inviten a comer asado, que sepan jugar al truco, porque los que tenía antes tomaban giladas, boludo, y después tomaban un par de tragos y se desconocen”.

La frase final fue suficiente para encender el debate. Muchos interpretaron el mensaje como una búsqueda genuina de cambiar de entorno y hábitos, mientras otros lo leyeron desde la ironía o directamente lo cuestionaron.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los comentarios más duros, aparecieron mensajes como “Villero se da cuenta que los villeros son re villeros” o “Unos re problemas tenía”. Otros fueron más irónicos: “Claro, porque este toma sidra para niños” o “Qué se hace este infiel”. Como suele pasar, el ida y vuelta digital mostró todas las caras posibles.

El momento personal que atraviesa Callejero Fino

Detrás del personaje público, Callejero Fino viene de un año intenso. Con una carrera en ascenso dentro del RKT y la música urbana, el cantante logró sumar millones de reproducciones y convertirse en una figura reconocida del circuito. Pero ese crecimiento también lo expuso a un ritmo de vida acelerado, noches largas y vínculos atravesados por el ambiente.

Por eso, muchos seguidores leyeron el video desde otro lugar. “Bien ahí calle deja la falopa perro”, escribió un usuario, mientras otro reflexionó: “Necesitás cambiar de hábitos amigo, el ambiente en el que laburás no ayuda, primero está la familia y la paz”.

También hubo una ola de apoyo espontáneo. Fans que se ofrecieron para jugar al fútbol, invitarlo a comer asado o simplemente acompañarlo. “Yo estoy cuando quieras”, “Me pago el asado no hay drama” y “Vení a Rosario” fueron algunos de los mensajes que coparon los comentarios.

Lejos de un anuncio calculado, el posteo funcionó como una ventana a un costado más humano del artista. Sin victimizarse ni dramatizar, Callejero Fino expuso una incomodidad personal y eligió hacerlo con humor y honestidad.