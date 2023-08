El abogado que denunció a L-Gante afirmó que le pagaron a la víctima para que cambie su testimonio

En el transcurso de este año, Lautaro Duarte, un joven de 18 años, hizo una declaración en la que afirmaba que Elian Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, lo había agredido con un arma después de que él le solicitara una fotografía. Esta acusación resultó en la emisión de una orden de restricción perimetral contra el cantante.

Sin embargo, recientemente, el mismo joven admitió que su testimonio era falso y reveló que había sido influenciado por su abogado, Leonardo Sigal, con la intención de recibir una compensación económica a cambio. Ahora, en una conversación con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Leonardo ha afirmado de manera contundente que Lautaro fue sobornado para modificar su testimonio.

Sigal le comentó al periodista: “A mí me contrató la víctima, no es el camino apuntar contra ella y sus abogados. Esto ha sido constante en él y en su gente, para ellos todo es culpa nuestra. Yo no lo tengo detenido, la Justicia lo tiene detenido”.

Ante esto, sostuvo: “Admiro a las personas que vienen de abajo y se hacen su propio camino. A mí me costó mucho recibirme de abogado. Nosotros hacemos aportes a la sociedad, dentro de lo que es su música, seguramente es así. Lo triste de la situación es que él debería estar disfrutando de eso y no cometiendo delitos”.

Posteriormente, se hizo mención al hecho de que a Lautaro se le ofreció una compensación económica para que modificara su declaración: “Hubo cosas raras en este último tiempo… Una de las víctimas dijo que yo inventé el proceso, le pagaron para que diga eso”.

Más declaraciones del abogado contra L-Gante

“Quieren terminar con el expediente. Me hicieron una operación para ensuciarme: averiguaciones de mi trabajo y se pidieron informes. Sorpresivamente, ahora en el sumario hay testigos que se desdicen y se dan vuelta. Lo hacen por presión o por un fin económico”, aseguró el abogado.

Por último, confesó: “Hoy hubo una discusión muy grande dentro de la audiencia, se dijo que esto era por un tema político y, después, por plata. Incluso, se me trató de extorsionador. Se va a hacer cualquier cosa para sacarlo de donde está, esa es la lectura que yo hago. No hay límites y es gravísimo todo lo que está pasando en la causa”.