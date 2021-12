Duki hizo referencia a su evolución durante su carrera musical y resaltó que pasó de ser “un pibito normal” a convertirse en “la cara de un género” como lo es el trap. A su vez, habló de la importancia de su familia y de sus tatuajes en la cara.

“Uno va madurando. Tenía muchas inseguridades, ahora hago determinadas cosas no me importen, pasé de ser un pibito normal a ser la cara de un género. La gente está tan preocupada en sí misma que no se da cuenta de lo que te está pasando”, contó Duki en una entrevista con “Perros de la calle”.

Asimismo, reconoció que es “un poco renegado de la industria” y agregó que empezó a “hablar más con los medios”, porque quiere que la gente lo conozca.

Al momento de hablar de su familia, Duko reconoció que su papá le “baja los pies a tierra” al igual que sus hermanos y su mamá. “Me dicen algo y me dejan fuera de línea”, expresó.

“Siempre me pasó que no idolatré mucho la fama, nunca puse a Duki en un lugar muy arriba. Mauro es mejor que Duki, soy una persona tranquila y sencillo”, cerró.

La reacción de la mamá de Duki por los tatuajes en la cara

Al ser consultado por sus tatuajes en la cara, el cantante argentino recordó la reacción de su mamá al enterarse: “¿Por qué te hiciste eso Mauro? Vos que sos tan lindo”.

En ese sentido, contó que Sandra, su mamá, se enteró por historias de Instagram de las alitas que se había hecho en los pómulos. “Me envió un audio diciendo ‘espero que no sea verdad’, se angustió”, reveló.