Después de agotar dos Luna Park, dos Movistar Arena y girar por Europa y Latinoamérica, Dillom está listo para redoblar la apuesta con un show histórico en Estadio Vélez. El cantante argentino coronará la era de Por cesárea con “Irreversible”, un concierto que promete ser muy especial.

El show de Dillom en el Estadio Vélez será el último capítulo del disco que le ganó una nominación a los Latin Grammys y cinco a los Premios Gardel. Aclamado por la crítica como el mejor show en vivo del país, este episodio suma una nueva capa al universo del artista más transgresor de su generación. Y lo hace a su manera: como el primer artista independiente en pisar el Estadio José Amalfitani.

Dillom reprogramó su show en Estadio Vélez: cuándo será la nueva fecha y precios de entradas

Debido al calendario de fútbol del Club Atlético Vélez Sarsfield, la fecha original de presentación en vivo de Dillom debió ser reprogramada. Finalmente, el artista confirmó cuándo será el esperado encuentro con su público.

INFORMACIÓN SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE SHOW DE DILLOM EN VÉLEZ

La nueva fecha del show de Dillom en el Estadio Vélez será el próximo 21 de diciembre de 2025. Las entradas ya adquiridas son válidas para esta función.

Quienes no puedan asistir a la nueva fecha, podrán acceder a la devolución de su entrada a través del mismo link de venta en Enigmatickets.com.ar.

El mensaje de Dillom a sus fans. (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, quienes aún no hayan adquirido tickets, pueden hacerlo a través de la página web.

El precio de las entradas varía según la ubicación. Los valores se dividen en: