Dillom se sinceró al reconocer que le gustaría ser como el “Jay Z argentino” y tener el poder que el rapero estadounidense tiene en su país. A su vez, habló de su lugar en la escena musical argentina, de sus problemas personales y de la sesión con Bizarrap.

“Quiero ser el Jay Z argentino y tener todo, comprarme un equipo de futbol, tener mucho poder, esas cosas que hacen los magnates”, dijo Dillom, quien estuvo como invitado en “Caja Negra”.

A su vez, fue consultado por su lugar en la escena argentina y consideró que ocupa “un lugar que nadie viene ocupando” al señalar que se posicionó “en un lugar alterno”. Y agregó: “Siempre me gusto representar a la gente que se quedó afuera”.

Sobre su presente, el artista argentino, quien viene de lanzar su álbum “Post mortem”, realizó un recorrido por su carrera y manifestó estar “feliz de hacer música” y poder “vivir” de eso.

Problemas familiares y adicciones

A pesar del buen momento que atraviesa Dillom, pasó por situaciones familiares que lo llevaron a lugares oscuros: mamá presa, sin casa porque su papá lo echó y adicción a las pastillas.

“Mi vieja cayó presa por andar con malas juntas. Yo tenía 15 años y no me quedo otra que ir a vivir con mi viejo, fue un trauma enorme; hubo un allanamiento, se llevaron esposada a mi vieja, eran las 6 de la mañana, escuché un ruido muy fuerte y eran como 10 policías que entraron a casa. A mi vieja no la vi como seis meses”, contó.

Y la situación con su papá tampoco era la mejor: “Mi viejo me dijo que la situación no daba para mas por la convivencia con su nueva familia y terminé en la calle, no me quería ir a otra provincia porque quería seguir con la música. Fui a la casa de un amigo de la primaria y hoy en día vivo con ellos”.

A partir de ello, Dillom confesó que comenzó a tomar pastillas y que no le importaba nada: “Pensé que era un capo, un loco bárbaro y me di cuenta que era un boludo. Lo hacía desde el resentimiento por lo que había vivido, no podía ver a otra gente feliz si yo no lo era”.

La sesión con Bizarrap y su acercamiento a L-Gante

En la entrevista, también recordaron la BZRP Music Sessions #9 que tuvo a Dillom como protagonista y manifestó al respecto que “en su momento la hatearon mucho”, aunque explicó que Bizarrap le permitió “abrirse a otro público”. Y reconoció: “Es el día de hoy igual que sigo robando con eso”.

Por otra parte, hizo referencia a L-Gante, con quien tiene dos temas, uno de los cuales (”Hegemónica”) está en su reciente álbum. “Con L-Gante me abrí a un público más popular. Voy a los barrios y me aprecian”, dijo.

Cabe recordar que también colaboró con el cantante de cumbia 420 en la canción “Tinty nasty”, que lanzaron hace 10 meses.