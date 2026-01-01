De Ángela Torres a Olivia Wald: Quiénes fueron las revelaciones musicales de Argentina en el 2025

El 2025 no fue un año más para la música argentina. Fue el año donde las etiquetas de los géneros terminaron de borrarse para dar paso a una “mezcla total”. En un ecosistema donde un trapero puede meter un hit de cuarteto y una estrella pop se luce en una cumbia, estos son los nombres que marcaron el pulso de los auriculares en todo el país. De Ángela Torres a Olivia Wald: las grandes revelaciones musicales de Argentina.

El fenómeno Olivia Wald: Del “under” a la estatuilla de oro

Si hay que hablar de una revelación con todas las letras, el nombre es Olivia Wald. Tras años de trabajo independiente, el 2025 fue su año de despegue masivo. Se consagró con el premio a Mejor Nuevo Artista en los Premios Gardel, superando a bandas de la escena emergente y consolidándose como la nueva cara del pop con tintes urbanos. Con letras que pegan directo en el corazón de la Generación Z, Olivia demostró que hay lugar para el pop melódico en un ranking dominado por los beats pesados.

Olivia Wald llega por primera vez a Córdoba tras su hit viral "En la cara" con Q' Lokura (Gentileza Prensa)

La reinvención de Ángela Torres: Mucho más que una cara conocida

Lo de Ángela Torres este año fue, para muchos especialistas, un “re-debut”. Si bien ya era una figura instalada, en 2025 logró lo que pocos: una transición orgánica y exitosa hacia el pop urbano. Su crecimiento fue tan explosivo que cerró el año anunciando su primer Teatro Gran Rex para marzo de 2026, agotando las primeras preventas en cuestión de horas.

Ángela Torres presenta su disco "No me olvides" en Córdoba. (Gentileza Prensa)

Ángela dejó de ser “la promesa” para convertirse en una realidad de la industria, con una identidad visual y sonora que la puso a competir cabeza a cabeza con las líderes del género.

El crossover más argento: la cumbia y el cuarteto al poder

El 2025 también será recordado como el año donde los ritmos tropicales le ganaron terreno al trap tradicional.

Un Poco de Ruido: El canal de streaming de DJ Pipo, Pinky y Damo rompió todos los moldes. Sus sesiones de cumbia y cuarteto con artistas invitados los posicionaron en el Top 3 de lo más escuchado del año en Spotify Argentina, algo inédito para un formato que nació fuera de las discográficas tradicionales.

Luck Ra: Si bien ya venía pegando hits, en 2025 se transformó en el “Rey del Cuarteto Moderno”. Su capacidad para cruzar el sonido cordobés con el pop lo llevó a ser el artista masculino más relevante del año, con colaboraciones internacionales que pusieron al tunga-tunga en el mapa global.

Roze Oficial: La gran revelación de la cumbia. Su versión de “Tu jardín con enanitos” fue la canción que no paró de sonar en ningún asado o boliche durante todo el año, demostrando que la cumbia romántica sigue más viva que nunca.

Ni Luck Ra ni María Becerra: ¿cuál fue la canción más escuchada en Argentina durante el 2025?

La música argentina en 2025 se caracterizó por la colaboración. Ya no existen los artistas que juegan solos: el éxito de nombres como K4OS en el pop o la vigencia de Ca7riel & Paco Amoroso en la vanguardia demuestran que el público busca frescura y, sobre todo, autenticidad.