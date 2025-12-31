¿Cuál será la canción del verano 2026? Los hits más virales de Argentina que dominarán las playlists

Como cada fin de año y comienzo de las vacaciones una pregunta resuena en cada fiesta, boliche y parador: ¿Cuál será la Canción del Verano 2026? La temporada no solo trae consigo sol y mucho calor, sino una banda sonora oficial que marcará el pulso de los próximos meses.

La lista de candidatos se nutre de los fenómenos virales argentinos de la segunda mitad de 2025 y los estrenos más frescos del género urbano.

Bizarrap lanzó su session #0/66 con Daddy Yankee.

Verano 2026: los hits argentinos de fin de año

Argentina siguió creciendo 2025 como una potencia musical urbana. Las canciones que se hicieron virales en los últimos meses llegan al verano con un hype imparable. Entre los principales contendientes que ya tienen la cancha preparada, se destacan:

El resurgimiento del cuarteto : de la mano de Luck Ra, este género ha seguido alimentando la escena con remixes explosivos que no paran de sonar en las previas. Canciones de ritmos bailables y letras pegadizas se metieron de lleno en los primeros puestos de todos los rankings musicales.

La Neo-Cumbia Urbana: El cross de lo cumbiero con el flow urbano ha generado éxitos masivos. Las colaboraciones de Emanuel Noir (Ke Personajes) junto a figuras del trap, lanzados cerca de la primavera, aseguraron su permanencia en el top hasta el nuevo año.

Los referentes del mundo: artistas como Bad Bunny y Rosalía lanzaron nuevo material en 2025 y sumaron millones de reproducciones a nivel mundial.

¿Cuál será la canción del verano 2026? Las canciones más virales de Argentina que dominarán las playlists

Estrenos “Calientes”: Lo Más Nuevo del Género Urbano Global

La otra gran variable en la fórmula de la “Canción del Verano” son los lanzamientos de último momento. Los artistas más grandes guardan sus bangers más potentes para noviembre y diciembre, buscando el timing perfecto para enganchar con las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada.

Entre los últimos estrenos del 2025 aparecieron varios artistas de renombre que se disputarán el título. Entre ellos Bizarrap y Daddy Yankee con la “BZRP Music Sessions #0/66″, Rosalía con “La Perla” y María Becerra con su nuevo álbum, que incluye su sencillo “Jojo” así como la canción que habla precisamente del verano, “Hace Calor” y va camino a ser el hit de la temporada.

La portada de "Quimera", el nuevo álbum de María Becerra.

La carrera recién comienza, pero la mezcla de hits virales consolidados y nuevos lanzamientos explosivos promete una de las batallas musicales más vibrantes de los últimos años. Solo el tiempo, y la métrica de streams, confirmará cuál de estos temas se convertirá en el sonido oficial e inolvidable del verano 2026.