Cazzu presenta “Latinaje: la novela”, una historia que mezcla drama y romance y profundiza en su personaje de La Jefa

Cazzu decidió ir por todo y con este nuevo disco también presentó un universo propio. Latinaje es un concepto y una propuesta multimedial. En su show en vivo, la cantante lleva una propuesta teatral donde esta historia cobra vida a través de un personaje principal: La Jefa. Ahora, decidió expandir sus horizontes con una novela en la que profundiza mucho más en esta trama que mezcla lo policial con el romance y mucho drama.

De qué trata “Latinaje: la novela”, en nuevo proyecto de Cazzu

La Jefa es una criminal que en los años 70 lideraba una banda conocida como “La banda de los 4” en Buenos Aires. Este personaje representado por Cazzu tiene su propia novela que se desprende del universo creado en este último disco, Latinaje.

Cazzu en su primer show de cuatro confirmados en el Movistar Arena presentando su disco "Latinaje" (Dale Play / Ron Fotografía)

A lo largo de las canciones y en el show en vivo, esta historia le da contexto a personajes de los videoclips de Latinaje, generando un universo expandido que se adapta al formato novela. La Julieta del videoclip de Mala Suerte, una mujer infelizmente casada con un hombre de negocios, resulta tener un costado criminal en el cual se la conoce como La Jefa. Junto a Palito, Cuervo y Cicerón, conforman la Banda de los 4. A ellos se les agrega Tanito, un quinto criminal asociado a la banda, completando el elenco principal.

En el show en vivo, con un gran despliegue teatral, se pueden ver algunas de sus andanzas: la banda pareciera ser perseguida por un gran robo; sospechan una traición por parte de Tanito a quien interrogan, tienen un enfrentamiento a los tiros con la policía, entre otros. La historia no solo explora el mundo criminal sino temáticas como el amor, la lealtad y lo sensual.

Pero este universo no termina en el escenario: en la web, la historia continúa a través de entradas de texto en diferentes formatos —diarios íntimos, recortes de expedientes, artículos de revista—, creando un relato rico y visualmente único.

Cazzu presenta “Latinaje: la novela”, una historia dramática que mezcla romance y profundiza en su personaje de La Jefa

En pocas palabras, “Latinaje: la novela” es una propuesta virtual de Cazzu que permite a los fans continuar explorando la historia de este universo a través de una experiencia web en www.cazzu.com.ar. Contando desde la perspectiva de Miguel Olave, un detective que comienza a investigar a la banda que integra La Jefa, el relato web profundiza con lujo de detalle sobre la trama que se ve en los shows.

Cazzu presenta “Latinaje: la novela”, una historia dramática que mezcla romance y profundiza en su personaje de La Jefa

Con cada show de “Latinaje En vivo” se lanza un nuevo capítulo de esta novela que se estrenó en la web y que es un verdadero policial romántico imperdible.