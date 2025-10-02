El Lollapalooza Argentina 2026 reveló la grilla día por día y hay algunas sorpresas. Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Skrillex, Lorde y Paulo Londra, son algunos de los artistas principales que se estarán presentando en el Hipódromo de San Isidro los próximos 13, 14 y 15 de marzo.

Así quedó la grilla del Lollapalooza Argentina 2026 día por día

El primer día de la nueva edición tendrá como headliners a Tyler, The Creator y Lorde, que vuelve a presentarse en el Lollapalooza con su nuevo disco, Virgin. A ellos se les suma Turnstile, que promete aportar la cuota de punk. La electrónica tendrá su momento de gloria con Peggy Gou, una de las DJs más potentes de la escena actual y al artista japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U.

Cambios en el line up del Lollapalooza Argentina 2026: qué artista se bajó y cómo quedó la grilla día por día

También estará el enigmático DJO, el alter ego musical del actor Joe Keery, de Stranger Things. Por el lado urbano estará Danny Ocean. Además del australiano Royel Otis la revelación española del pop Judeline; la girlband del momento Katseye y los neozelandeses de Balu Brigada.

El line up del día 1 lo completan Guitarricadelafuente, Zell, Militantes del Clímax, RØZ, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

El sábado 14 de marzo será el turno de Chappell Roan, con su primera visita al país, y Skrillex, pionero indiscutido de la electrónica moderna, que regresa con un show cargado de sorpresas. Además estarán Lewis Capaldi y Paulo Londra. También, varias figuras del pop como Addison Rae, Marina y Aitana. Incluso, Soledad tendrá su momento destacado en la edición del año que viene.

En cuanto a la escena urbana, la representante del género será Six Sex, que está en un gran momento de su carrera con grandes colaboraciones con figuras como Dillom y Emilia Mernes. Por el lado del pop estarán TV Girl, LANY y la boyband surcoreana RIIZE, mientras que la electrónica sonará Brutalismus 3000 y el DJ Hamdi.

Completan la jornada: Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra, 2hollis y Paula Os, serán otros de los protagonistas.

ARCHIVO - Sabrina Carpenter posa en la sala de prensa con el premio a la mejor interpretación pop solista y al mejor álbum vocal pop durante la 67ª edición anual de los Premios Grammy, el 2 de febrero de 2025, en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

El día 3, Sabrina Carpenter será la encargada de cerrar el festival. La nueva estrella pop llega como headliner luego de su debut en Argentina como telonera de Taylor Swift. También estarán Deftones, Doechii, Kygo, Ratones Paranoicos, Massacre y Viagra Boys.

Además, habrá varios DJs destacados para los amantes de la música electrónica. Así como Men I Trust y The Warning entre otros artistas alternativos. Por el lado urbano, Yami Safdie y CeroUnno, también dirán presente.

Siguiendo con el plano nacional, se suman a esta jornada el DJ cordobés Ezequiel Arias, la banda de garage rock argento RYAN, la nueva promesa de pop electrónico Félix Vestre, 143Leti (quien viene de telonear a Milo J), DJ Ludmila di Pasquale y la banda de rock Reybruja.

Cambios en el Lollapalooza Argentina 2026: qué artista se bajó

El principal cambio hasta el momento en el line up del Lollapalooza Argentina 2026 es la baja de Lola Young. La artista viral había sido anunciada como parte de la nueva edición del festival. Sin embargo, tras un desmayo en un concierto, canceló su gira internacional.

Lola Young

Si bien la organización no ha anunciado un reemplazo directo, este cambio afecta el line up de la próxima edición del festival que se realizará del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. De esta manera, tras la confirmación de la grilla día por día, Lola Young ya no figura entre los nombres de los artistas convocados.

El motivo de su desvinculación del festival no fue expresado por parte de la productora. Aunque se supone que sería a raíz de un desmayo reciente en un concierto que la llevó a cancelar todas las fechas de su tour.

Cambios en el line up del Lollapalooza Argentina 2026: qué artista se bajó y quiénes se presentan cada día

“Me voy a alejar por un tiempo. Me duele decir que tengo que cancelar todo por el futuro cercano“, escribió la artista británica en sus redes. ”Gracias por todo el amor y el apoyo. Lamento mucho defraudar a cualquiera que haya comprado un ticket para verme, me duele más de lo que pueden imaginar”, añadió.

“De verdad espero que me den una segunda oportunidad una vez que haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y volver más fuerte. Los quiero a todos, Lola”, concluyó en su comunicado.