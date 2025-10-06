Ca7riel & Paco Amoroso no paran. Tras abrir el show de Kendrick Lamar en el Estadio de River Plate, el dúo confirmó una nueva fecha en el Movistar Arena y revolucionó a sus fans. Todos los detalles del show y la venta de entradas.

La dupla argentina vuelve a Buenos Aires este 9 de octubre para un show único que promete ser uno de los eventos musicales más destacados del año. Ca7riel y Paco Amoroso cierran su etapa latinoamericana de su “PAPOTA TOUR” tras la reciente presentación previo a Kendrick Lamar en el Estadio River Plate con una nueva fecha.

Ca7riel & Paco Amoroso, en Lollapalooza y en el House of Blues de Chicago. (Instagram @lollapalooza y DF Entertainment)

A un año exacto del histórico Tiny Desk Concert que los lanzó a la fama internacional, Ca7riel & Paco Amoroso sorprendieron al público en el Estadio Monumental como grupo soporte de Kendrick Lamar. Con un show de precisión y carisma, el dúo demostró que incluso en formato de apertura mantiene su sello: música bailable, groove impecable y química inigualable con la audiencia.

Ca7riel & Paco Amoroso en el Movistar Arena: cuándo se presentan y precios de entradas

Los artistas subieron al escenario de River sentados en banquetas altas, vistiendo outfits con frases recortadas de revistas, mientras arrancaban con “Dumbai” y continuaban con “Baby gangsta” y “Mi diosa”. El repertorio continuó con temas como “Impostor”, donde CA7RIEL mostró su primer solo de guitarra, y “A mí no” que calentó motores para el show principal.

El dúo cerró su participación con un tramo de canciones clave de su carrera: “Sheesh”, “Ola Mina XD”, “#Tetas”, “Día del amigo” y “El único”, consolidando la intensidad del espectáculo.

Precios de entradas para Ca7riel & Paco Amoroso en el Movistar Arena

El regreso del dúo al Movistar Arena no es un concierto más. Allí comenzó el boom que los consolidó con su disco Baño María. Este lugar marcó el inicio de su ascenso a la primera plana de la industria musical global. Ahora, la dupla llega en plena madurez creativa, tras obtener 10 nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, récord para artistas argentinos en una misma edición.

Las entradas están disponibles desde el domingo 5 de octubre a las 12HS a través de la página web del Movistar Arena, con preventa exclusiva para clientes Santander Amex durante cinco horas. La venta general comienza al finalizar la preventa. Los precios de los tickets varían según la ubicación pero comienzan a partir de $45.000 pesos argentinos.

Los fanáticos que esperan esta parada del “PAPOTA TOUR” tendrán solo una oportunidad para disfrutar de un show que fusiona energía, música y espectáculo visual de nivel internacional.