Ca7riel y Paco Amoroso la viene rompiendo. Llenan estadios, baten récords, hacen apuestas jugadas, se llevan todos los premios y fanatizan a miles de personas tanto por su música como por un despliegue sumamente distinto.

Si bien vienen trabajando juntos desde que son muy chicos, el éxito explotó para ellos en estos dos últimos años. Pero, a decir de ellos mismos -palabras más, palabras menos-, les explotó en la cara.

En un contexto en donde también la abundancia estresa, el dúo hizo un anuncio inesperado en la noche de este viernes: decidieron frenar, cerrar el año, dedicarse a descansar para estar listos -quizás o no en 2026-, barajar y dar de nuevo.

El inesperado anuncio de Ca7riel y Paco Amoroso

“A nuestros fans: les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar", escribieron los músicos.

El anuncio de Ca7riel y Paco Amoroso

Y siguieron: “Tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”.

“Top of the hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso. Gracias por estar, incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver para cuando estemos preparados", concluye el comunicado.

El año que lo cambió todo para Ca7riel y Paco Amoroso

En 2024, tres hitos dispararon su popularidad a niveles históricos. Primero, su presentación en Lollapalooza se volvió tendencia: en vez de subir al escenario tradicional, aparecieron en una bañera llena de espuma mientras sonaba el álbum nuevo.

Luego llegó la presentación oficial del disco en el Movistar Arena, un sold out inmediato que confirmó el fanatismo que generan. Y finalmente, su show en el Tiny Desk terminó por coronarlos: tocaron con full band y, según la descripción del viral, “la sacaron del estadio”.