La fiebre por Bad Bunny no se detiene. Tras agotar las primeras funciones en tiempo récord, la producción del artista anunció la habilitación de nuevas localidades y sectores para sus presentaciones de los días 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio River Plate.

La noticia llega en un momento clave: este lunes comenzó el proceso de venta para que nadie se quede afuera de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Bad Bunny en River 2026: precios de las nuevas entradas y cómo comprarlas para verlo en Argentina

Cronograma de venta: ¿A qué hora salen las entradas?

La venta de los nuevos tickets se divide en dos etapas exclusivas a través del portal oficial AllAccess:

Preventa Exclusiva BBVA Visa: Ya se encuentra disponible desde las 12:00 h de hoy. Es únicamente para clientes de BBVA con tarjetas Visa. Venta General: Se habilita hoy, lunes 26 de enero, a las 16:00 h. En esta instancia se aceptarán todos los medios de pago disponibles en la plataforma.

Precios de las nuevas entradas para Bad Bunny en River

Debido a cambios en la configuración del escenario que permitieron ampliar el aforo, estos son los valores de los tickets disponibles (precios base sin incluir el costo por servicio o Service Charge):

Stage A y Stage B: $420.000

Los Vecinos: $400.000

Plateas San Martín y Belgrano (Preferenciales): $370.000

Campo Delantero: $350.000

Platea Sívori Media: $240.000

Plateas San Martín y Belgrano (Altas): $225.000

Campo General: $175.000

Platea Sívori Alta: $120.000

Bad Bunny en River 2026: precios de las nuevas entradas y cómo comprarlas para verlo en Argentina

Uno de los puntos más atractivos de este anuncio es la financiación. Tanto en la preventa como en la venta general, los clientes de BBVA Argentina que paguen con tarjeta de crédito Visa podrán disfrutar de hasta 12 cuotas sin interés. Este beneficio también aplica para usuarios de Visa Argentina del mismo banco, convirtiéndose en la opción más accesible para financiar el valor total de los tickets.

Cómo llegar al Estadio River Plate

Para quienes aseguren su entrada, se recomienda planificar la llegada al Monumental (Av. Figueroa Alcorta 7597) con tiempo. Al ser un evento masivo, las opciones recomendadas son: