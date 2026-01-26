Bad Bunny en River 2026: precios de las nuevas entradas y cómo comprarlas para verlo en Argentina

La fiebre por Bad Bunny no se detiene. Tras agotar las primeras funciones en tiempo récord, la producción del artista anunció la habilitación de nuevas localidades y sectores para sus presentaciones de los días 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio River Plate.
La noticia llega en un momento clave: este lunes comenzó el proceso de venta para que nadie se quede afuera de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.
Cronograma de venta: ¿A qué hora salen las entradas?
La venta de los nuevos tickets se divide en dos etapas exclusivas a través del portal oficial AllAccess:
- Preventa Exclusiva BBVA Visa: Ya se encuentra disponible desde las 12:00 h de hoy. Es únicamente para clientes de BBVA con tarjetas Visa.
- Venta General: Se habilita hoy, lunes 26 de enero, a las 16:00 h. En esta instancia se aceptarán todos los medios de pago disponibles en la plataforma.
Precios de las nuevas entradas para Bad Bunny en River
Debido a cambios en la configuración del escenario que permitieron ampliar el aforo, estos son los valores de los tickets disponibles (precios base sin incluir el costo por servicio o Service Charge):
- Stage A y Stage B: $420.000
- Los Vecinos: $400.000
- Plateas San Martín y Belgrano (Preferenciales): $370.000
- Campo Delantero: $350.000
- Platea Sívori Media: $240.000
- Plateas San Martín y Belgrano (Altas): $225.000
- Campo General: $175.000
- Platea Sívori Alta: $120.000
Uno de los puntos más atractivos de este anuncio es la financiación. Tanto en la preventa como en la venta general, los clientes de BBVA Argentina que paguen con tarjeta de crédito Visa podrán disfrutar de hasta 12 cuotas sin interés. Este beneficio también aplica para usuarios de Visa Argentina del mismo banco, convirtiéndose en la opción más accesible para financiar el valor total de los tickets.
Cómo llegar al Estadio River Plate
Para quienes aseguren su entrada, se recomienda planificar la llegada al Monumental (Av. Figueroa Alcorta 7597) con tiempo. Al ser un evento masivo, las opciones recomendadas son:
- Tren: Línea Mitre (Estación Núñez).
- Colectivos: Líneas 15, 29, 37, 42, 57, 107, 130, 152 y 160.
- Caminando: Se habilitarán corredores seguros desde las avenidas Libertador y Monroe.