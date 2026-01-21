“Al estilo El Cuento de la Criada”: la foto de Meghan Trainor tras ser madre por vientre subrogado que despertó críticas feroces

Meghan Trainor volvió a quedar en el ojo de la tormenta, pero esta vez no es por un hit musical. El pasado 18 de enero de 2026, la cantante y su marido, el actor Daryl Sabara, anunciaron la llegada de su tercera hija, Mikey Moon Trainor. Sin embargo, la ternura del anuncio se vio opacada por una foto que generó indignación global: la artista se mostró sin remera y abrazando a la bebé, simulando el contacto piel con piel que ocurre tras un parto natural, a pesar de que la pequeña nació mediante gestación subrogada.

La foto que generó repudio e indignación

La intérprete de “All About That Bass” compartió su felicidad en Instagram, agradeciendo a la “supermujer” que llevó a la bebé en su vientre. Según explicó la propia Meghan, recurrir a una sustituta fue la decisión “más segura” para seguir ampliando su familia junto a Sabara.

“Al estilo El Cuento de la Criada”: la foto de Meghan Trainor con su bebé que despertó furia en las redes

“Tuvimos conversaciones interminables con nuestros médicos y esta fue la manera más segura para nosotros. Estamos en las nubes”, confesó Meghan ante sus millones de seguidores. Sus hijos mayores, Riley y Barry, fueron incluso los encargados de elegir el segundo nombre de la nueva integrante. Pero mientras los “likes” subían, en X (ex Twitter) el clima era muy distinto.

La imagen de Meghan posando sin ropa de la cintura para arriba, como si acabara de parir, fue el detonante. Muchos usuarios consideraron que la puesta en escena era una falta de respeto hacia la mujer que realmente gestó y dio a luz a la niña.

“Realmente esto es terrorífico... la gestación subrogada en sí misma es cuestionable, pero este ‘show’ que se ha marcado Meghan Trainor al más puro estilo El Cuento de la Criada es absolutamente asqueroso!”, sentenció un usuario en un posteo que se volvió viral.

Las críticas no se quedaron solo en la foto. Muchos internautas aprovecharon para pasarle factura por su pasado y sus cambios de imagen, acusándola de ser una de las celebridades más inauténticas de Hollywood.

Ozempic, cirugías y “vanidad”

El debate escaló rápidamente hacia la coherencia de la artista. “¿Existe alguna celebridad más falsa que Meghan Trainor?”, disparó otro internauta, recordando que la cantante saltó a la fama con un himno a la aceptación de los cuerpos grandes.

“Escribió una canción sobre lo orgullosa que estaba de ser gorda, luego empezó a tomar Ozempic y se hizo una cirugía plástica en cuanto pudo. Ahora, alquiló el útero de otra persona, sin duda por vanidad”, fue otro de los comentarios lapidarios que circularon en las redes.

Pese a la cancelación masiva en redes, Meghan y Daryl se muestran ajenos al escándalo y enfocados en disfrutar de Mikey Moon. Con un millón trescientos mil “me gusta” en su publicación original, la pareja prefiere celebrar la llegada de la pequeña que, según ellos, completa el equipo de los Trainor-Sabara.

Meghan Trainor y Daryl Sabara. (Instagram Meghan Trainor)

La polémica queda abierta: ¿Es el contacto piel con piel un derecho de cualquier madre, sin importar el método de nacimiento, o Meghan Trainor cruzó un límite ético con su “puesta en escena”?