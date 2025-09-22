Yerba Buena abrió sus puertas a la XXII Exposición de Orquídeas

Tucumán vivió un fin de semana diferente con la XXII Exposición de Orquídeas, que tuvo lugar el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la Casa de la Cultura de Yerba Buena. El evento, organizado por la Asociación Tucumana de Orquicultores (ATO), abrió sus puertas en doble turno: de 10 a 13 y de 17 a 20:30, con entrada libre y gratuita.

La presentación oficial se realizó en el Ente Tucumán Turismo (ETT) y contó con la presencia de su vicepresidenta, Inés Frías Silva; la presidenta de la ATO, Cristina Cortez de Prebisch; el socio fundador y ex presidente de la entidad, Antonio Correz; el juez del certamen, Enrique Trangoni; y el director de Cultura de Yerba Buena, Patricio Carrasco.

“Nos enorgullece ser anfitriones de la presentación de esta exposición, que demuestra la diversidad de propuestas que tiene Tucumán para el turismo cultural. Acompañar a la Asociación de Orquicultores es una manera de revalorizar la labor de la sociedad civil y fortalecer un evento que pone en valor la belleza de nuestra provincia y su compromiso con el patrimonio natural”, expresó Frías Silva.

La propuesta incluiyó charlas especializadas, premiación de ejemplares destacados y la participación de cuatro viveros especializados que pusieron a disposición del público una gran variedad de especies para la venta.

En esa línea, Cristina Cortez de Prebisch subrayó el espíritu de la muestra: “Nuestra asociación nació de un grupo de entusiastas que querían compartir conocimientos y resguardar la biodiversidad. Esta exposición es la oportunidad de mostrarle a la comunidad el fascinante mundo de las orquídeas y el compromiso que tenemos con la conservación de especies nativas y exóticas”.