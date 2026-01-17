Turismo

Verano en modo nocturno: Santa María volvió a celebrar la Noche de Bares

La iniciativa consolidó un formato que mezcla espectáculos, sabores y un clima festivo en el corazón del verano.

Redacción Vía Tucumán

17 de enero de 2026,

Santa María vivió su segunda Noche de Bares con música y energía de verano.

Santa María volvió a encender su verano con la segunda Noche de Bares, una propuesta que convirtió la salida nocturna en un plan completo: música, mesas compartidas y ese clima de encuentro que aparece cuando la ciudad se anima a vivirla de noche.

Hubo DJ set, músicos en vivo, comidas y tragos frescos, con un pulso claro: disfrutar sin apuro, entre risas y amigos, en una noche donde el movimiento se sintió en cada rincón. La postal fue la de una ciudad con energía, con ganas de salir, y con el verano marcando el ritmo.

