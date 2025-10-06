Turismo con sello francés: Huttopia evalúa invertir en Tucumán

Tucumán dio un paso más en su estrategia de abrirse al mundo. La provincia recibió a la empresa francesa Huttopia, especializada en glampings y turismo sustentable, cuyos representantes recorrieron sitios clave en busca de oportunidades de inversión.

Recorrido por la Yunga y los Valles

El director de Desarrollo para Sudamérica de la compañía, Julien Brun, fue acompañado por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y la vicepresidenta, Inés Frías Silva. Durante dos días visitaron El Cadillal, Raco, San Javier y Tafí del Valle, escenarios que conjugan naturaleza, accesibilidad y servicios.

También participaron del recorrido referentes locales como Dante Delgado, comisionado comunal de El Cadillal; Gabriel Cruz, secretario de Gobierno de Tafí del Valle; y Walter Marino, director de Turismo tafinisto, quienes respaldaron la proyección de nuevos espacios de infraestructura turística.

“La indicación del gobernador es clara”

Durante la visita francesa, Amaya resaltó la decisión política de atraer capital extranjero: “Este es el comienzo de tentar inversores para que lleguen a Tucumán. La indicación del gobernador Osvaldo Jaldo es clara: trabajar con el sector privado para el desarrollo y el crecimiento de la provincia. Tucumán ofrece seguridad jurídica y un marco favorable para quienes decidan apostar por nosotros. Porque si está primero Tucumán, están primero los tucumanos y tucumanas”.

El representante de Huttopia destacó la experiencia vivida en la provincia:

“Hace dos días que recorro Tucumán y me impresionaron los paisajes de El Cadillal, las Yungas y Tafí del Valle. Hemos visto lugares donde podríamos pensar en establecer campings y glampings, y también notamos el apoyo de la Provincia para proyectos turísticos. Tucumán queda en los planes de Huttopia para Argentina”.

A su turno, Frías Silva celebró el acercamiento: “Estamos felices de mostrar todo lo que Tucumán tiene para ofrecer a un mercado tan importante como el francés. Huttopia es el tipo de inversores que uno sueña con tener en la provincia, y esta visita es un paso enorme en ese camino”.

De Madrid a Tucumán

El vínculo con la empresa se inició en enero, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, donde Amaya presentó la propuesta provincial. Desde entonces se mantuvieron contactos que hoy se traducen en esta recorrida estratégica, con la expectativa de que se concreten inversiones.

El Ente Tucumán Turismo busca diversificar la oferta local, fortalecer circuitos como la Ruta del Vino y los destinos de naturaleza, y sumar infraestructura que coloque a la provincia en el radar de los principales mercados internacionales.