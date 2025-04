Trancas se posiciona en el mapa del turismo religioso norteño

La ciudad de Trancas se prepara para dar un salto en su desarrollo turístico con una propuesta que une espiritualidad, historia y naturaleza. Este lunes, el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, visitó la localidad junto al secretario general del organismo, Marcos Díaz, y fue recibido por el intendente Antonio Moreno. La recorrida marcó un nuevo paso en la estrategia provincial para impulsar el turismo religioso en el Valle de Choromoro.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron sitios emblemáticos cargados de valor histórico y simbólico: la Iglesia del Sagrado Corazón —donde fue fusilado Bernabé Aráoz y donde se bautizó Lola Mora—, el Cristo Protector y el Pozo de San Francisco Solano, todos espacios que podrían conformar un futuro circuito turístico vinculado a la fe y a las raíces culturales de la región.

“La verdad que estoy muy agradecido con Antonio Moreno, un hombre apasionado que me mostró lugares que no conocía y que me emocionaron. Trancas tiene un gran potencial y vamos a trabajar juntos para ordenarlo, promocionarlo y ponerlo en valor. Esta es una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo: que trabajemos en conjunto, desde los municipios hasta cada repartición del Estado”, afirmó Amaya, quien subrayó además que “el turismo religioso moviliza el 20% del turismo mundial y puede ser un gran motor de desarrollo para esta región”.

Por su parte, el intendente Moreno celebró la llegada del equipo del Ente de Turismo y destacó la relevancia de la jornada: “Muy contento de recibir al contador Domingo Amaya y su equipo. Esta visita renueva la esperanza de mostrar lo que tenemos y de fomentar el turismo, de la mano de alguien con experiencia, compromiso y conocimiento. Queremos dar a conocer nuestras potencialidades y generar oportunidades para nuestra comunidad”.

La visita forma parte de una agenda de trabajo articulada que apunta a diversificar la oferta turística de Tucumán, apostando al crecimiento de destinos alternativos con fuerte identidad local, especialmente aquellos que conjugan espiritualidad, historia y belleza natural.