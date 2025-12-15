Tafí del Valle encendió su temporada turística 2025–2026

La villa de Tafí del Valle vivió una jornada de inicio formal de la temporada que combinó obras estratégicas, identidad gaucha y propuestas culturales.

En un mismo día se habilitaron miradores y paradores turísticos, se encendió la nueva iluminación de la Ruta Provincial 307 y se presentó la 7ª Fiesta del Gaucho, dando comienzo al verano 2025–2026 en los Valles Calchaquíes.

Las autoridades presentes destacaron el valor de Tafí del Valle como faro turístico de la provincia.

Lanzamiento oficial de la temporada turística 2025–2026

Al caer la tarde, en el Complejo Democracia de Tafí del Valle se realizó el acto formal de apertura de la temporada turística 2025–2026. Allí, luego de entonar el Himno Nacional Argentino y rendir culto a la Pachamama, la comitiva oficial compartió con vecinos y visitantes una noche de celebración popular que unió turismo, cultura y tradición.

El lanzamiento se enmarca en una estrategia más amplia que concibe a la obra pública como herramienta para el desarrollo turístico, la integración del territorio y el fortalecimiento de las comunidades que viven todo el año en los Valles.

Como parte de la programación, se puso en marcha la 7ª Fiesta del Gaucho, que reunió a agrupaciones tradicionales de toda la zona. El desfile partió desde el Corral Redondo y culminó en el Complejo Democracia, donde los jinetes y sus montados fueron protagonistas de una puesta que reivindicó las raíces rurales y el espíritu vallisto.

La jornada incluyó un show del payaso Filito, que hizo reír a chicos y grandes, además de un concierto con copleras vallistas y ballets folclóricos que subieron al escenario para ofrecer un repertorio ligado a la música y la poesía de los Valles Calchaquíes.