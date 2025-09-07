Senderos de trekking al Sur de Punilla: caminatas en Cuesta Blanca y ascensos en San Antonio de Arredondo

El trekking y las actividades al aire libre son opciones perfectas para planes de domingo primaveral. El trekking en Cuesta Blanca, ubicada a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz en el Valle de Punilla, es perfecto para quienes buscan conectar con la naturaleza.

La zona ofrece senderos que bordean el río San Antonio y cruzan paisajes serranos, con vistas espectaculares de las montañas y la vegetación autóctona. Uno de los trayectos más populares es hacia el Balneario Los Cajones, donde los aventureros pueden disfrutar de aguas cristalinas y formaciones rocosas. Es una caminata accesible y tranquila, perfecta para una escapada de un día.

Balnearios de Córdoba para disfrutar este verano 2023. (Foto: Agencia Córdoba Turismo)

El trekking a la Cruz de San Antonio de Arredondo es una experiencia muy recomendada para quienes desean disfrutar de la naturaleza y obtener vistas panorámicas del Valle de Punilla. San Antonio de Arredondo es una localidad tranquila ubicada a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, y la caminata hacia la cruz es uno de sus principales atractivos.

El ascenso no es extremadamente exigente, pero se recomienda tener un buen estado físico básico, ya que la caminata implica una subida constante. El terreno es irregular y puede ser rocoso en algunos tramos.

La caminata hacia la cruz suele tomar entre 1.5 y 2 horas para llegar a la cima, dependiendo del ritmo de cada persona. El regreso toma aproximadamente 1 hora.

San Antonio de Arredondo. Confirmaron el primer caso en la localidad. (Córdoba Turismo)

El sendero comienza en las afueras del pueblo y se adentra en las sierras de Córdoba. A medida que se asciende, se pueden disfrutar de paisajes serranos, con vegetación típica de la región, como molles, espinillos y pastizales.

El recorrido cuenta con varias paradas naturales donde se pueden tomar descansos y apreciar las vistas. Al llegar a la cima, se encuentra la Cruz de San Antonio de Arredondo, un punto de referencia desde donde se obtienen vistas espectaculares de los valles y las montañas circundantes.