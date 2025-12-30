San Miguel arranca 2026 con un finde a puro paseo y cultura

El 2026 abre su primer fin de semana con una agenda pensada para moverse, mirar la ciudad con otros ojos y aprovechar el verano sin gastar. Entre el Parque 9 de Julio, el casco histórico y los parques más concurridos, habrá espectáculos, ferias, caminatas guiadas y paseos en bicicletas acuáticas, con propuestas gratuitas para vecinos y visitantes.

Del lago al casco histórico

Uno de los atractivos que se repite durante los tres días son los paseos en las nuevas bicicletas acuáticas del Lago San Miguel (en el Parque 9 de Julio). Para participar se solicita llevar DNI. En paralelo, el casco histórico suma caminatas guiadas con cupos e inscripción online (se suspenden por lluvia), además de un espectáculo de danzas frente a la Casa Histórica.

Ferias, talleres y música

El fin de semana también pone el acento en el circuito de ferias: artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas se instalarán en el Parque El Provincial, el Parque Avellaneda y Manantial Sur – 2500 Viviendas. Y para quienes buscan una salida diferente, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” abre sus puertas con entrada libre y, el sábado, suma talleres creativos con materiales reciclables.

Cronograma completo

Viernes 2 de enero

14 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio . Llevar DNI .

20 h – Espectáculo gratuito de danzas folclóricas del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica (calle Congreso al 100). Se suspende por lluvia.

Sábado 3 de enero

9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística ( Congreso y Crisóstomo Álvarez ). Se suspende por lluvia .

10 a 13 h y 15 a 20 h – Bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel ( Parque 9 de Julio ). Llevar DNI .

17 a 21 h – Abre el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” ( Lamadrid al 3.700 ), entrada libre y gratuita . 17 a 19 h – Talleres creativos gratuitos con materiales reciclables.

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas (av. Palavecino entre Constitución y Pueyrredón ).

19 a 00 h – Feria de Artesanos en el polo gastronómico del Parque El Provincial (av. Roca y Chacabuco ).

19 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial (av. Roca y 9 de Julio ).

19 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda (av. Mate de Luna y caminería central).

19 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda (calle Asunción ).

19 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística ( Congreso y Crisóstomo Álvarez ). Se suspende por lluvia .

20 h – Danzas folclóricas del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica ( Congreso al 100 ). Se suspende por lluvia.

Domingo 4 de enero

9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística ( Congreso y Crisóstomo Álvarez ). Se suspende por lluvia .

10 a 13 h y 15 a 20 h – Bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel ( Parque 9 de Julio ). Llevar DNI .

17 a 21 h – Abre el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” ( Lamadrid al 3.700 ), entrada libre y gratuita .

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas (av. Palavecino entre Constitución y Pueyrredón ).

19 a 00 h – Feria de Artesanos en el polo gastronómico del Parque El Provincial (av. Roca y Chacabuco ).

19 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial (av. Roca y 9 de Julio ).

19 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda (av. Mate de Luna y caminería central).

19 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda (calle Asunción ).

19 a 23 h – Feria en el Parque 9 de Julio (av. Soldati al 300), con puestos de la Feria Parque Quinto Centenario .

19 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Se suspende por lluvia.

Inscripción para caminatas (link oficial)

El 2026 abre su primer fin de semana con una agenda pensada para moverse, mirar la ciudad con otros ojos y aprovechar el verano sin gastar. Entre el Parque 9 de Julio, el casco histórico y los parques más concurridos, habrá espectáculos, ferias, caminatas guiadas y paseos en bicicletas acuáticas, con propuestas gratuitas para vecinos y visitantes.

Del lago al casco histórico

Uno de los atractivos que se repite durante los tres días son los paseos en las nuevas bicicletas acuáticas del Lago San Miguel (en el Parque 9 de Julio). Para participar se solicita llevar DNI. En paralelo, el casco histórico suma caminatas guiadas con cupos e inscripción online (se suspenden por lluvia), además de un espectáculo de danzas frente a la Casa Histórica.

Ferias, talleres y música

El fin de semana también pone el acento en el circuito de ferias: artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas se instalarán en el Parque El Provincial, el Parque Avellaneda y Manantial Sur – 2500 Viviendas. Y para quienes buscan una salida diferente, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” abre sus puertas con entrada libre y, el sábado, suma talleres creativos con materiales reciclables.

Cronograma completo

Viernes 2 de enero

14 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio . Llevar DNI .

20 h – Espectáculo gratuito de danzas folclóricas del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica (calle Congreso al 100). Se suspende por lluvia.

Sábado 3 de enero

9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística ( Congreso y Crisóstomo Álvarez ). Se suspende por lluvia .

10 a 13 h y 15 a 20 h – Bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel ( Parque 9 de Julio ). Llevar DNI .

17 a 21 h – Abre el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” ( Lamadrid al 3.700 ), entrada libre y gratuita . 17 a 19 h – Talleres creativos gratuitos con materiales reciclables.

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas (av. Palavecino entre Constitución y Pueyrredón ).

19 a 00 h – Feria de Artesanos en el polo gastronómico del Parque El Provincial (av. Roca y Chacabuco ).

19 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial (av. Roca y 9 de Julio ).

19 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda (av. Mate de Luna y caminería central).

19 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda (calle Asunción ).

19 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística ( Congreso y Crisóstomo Álvarez ). Se suspende por lluvia .

20 h – Danzas folclóricas del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica ( Congreso al 100 ). Se suspende por lluvia.

Domingo 4 de enero

9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística ( Congreso y Crisóstomo Álvarez ). Se suspende por lluvia .

10 a 13 h y 15 a 20 h – Bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel ( Parque 9 de Julio ). Llevar DNI .

17 a 21 h – Abre el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” ( Lamadrid al 3.700 ), entrada libre y gratuita .

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas (av. Palavecino entre Constitución y Pueyrredón ).

19 a 00 h – Feria de Artesanos en el polo gastronómico del Parque El Provincial (av. Roca y Chacabuco ).

19 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial (av. Roca y 9 de Julio ).

19 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda (av. Mate de Luna y caminería central).

19 a 00 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda (calle Asunción ).

19 a 23 h – Feria en el Parque 9 de Julio (av. Soldati al 300), con puestos de la Feria Parque Quinto Centenario .

19 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Se suspende por lluvia.

Inscripción para caminatas (link oficial)

https://linktr.ee/busturisticosmt