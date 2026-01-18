Moda y artesanía: el “Turismo Moda 2026” volvió a brillar en Tafí del Valle

El paisaje de Tafí del Valle se convirtió en pasarela con el “Desfile Turismo Moda 2026”, una propuesta que desde hace 25 años cruza diseño, artesanía e identidad turística. La velada se realizó en el hotel boutique Castillo de Piedra y reunió a referentes del sector público y privado vinculados al turismo y la producción.

Durante la jornada participaron Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo; el director de Turismo de Tafí del Valle, Walter Marino; la presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines Destino Tafí, Fernanda Salguero; y el gerente de New Face y organizador del evento, Roberto Pérez Nazar. El desfile, además, recibió la declaratoria de Interés Turístico.

Sobre la pasarela se presentó una propuesta que combinó colecciones de alta noche con el trabajo de la Ruta de los Artesanos, con protagonismo de tejidos en telar, randas y tinturas naturales. La apuesta, además de estética, puso en valor un oficio textil centenario de los Valles Calchaquíes, con impacto directo en la economía local.

El encuentro también funcionó como vidriera para el proyecto “Tucumán Destino Bodas”, pensado para posicionar a la provincia dentro del turismo de romance y ampliar la oferta en un segmento que crece a escala internacional.