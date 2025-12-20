Llegan los Premios Falucho 2025 en la 35° Fiesta del Deporte en Carlos Paz

La gala distinguirá a deportistas carlospacenses que representan a la ciudad en competencias regionales, nacionales e internacionales, con premios en más de 60 disciplinas, además de menciones especiales, reconocimientos a la trayectoria, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, institución, promesa, equipo del año, entrenador del año y los máximos galardones Falucho de Oro, Plata y Bronce.
La Agrupación de Periodistas Deportivos de Villa Carlos Paz, junto a la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Municipio, confirmó la lista completa de nominados para la 35ª edición de la Fiesta del Deporte “Premios Falucho 2025”, uno de los eventos más tradicionales del calendario deportivo local.
Todos los nominados por disciplina
Taekwondo femenino: Oliva Mesquida Ricco, Catalina Chena, Luna Selene
Taekwondo masculino: Norberto Ruesch, Jerónimo Fiolone, Lihue Candil
Rugby femenino: Sofía Guerrero, Camila Pizarro, Selena Galíndez, Julieta Córdoba, Giuliana Micheli
Rugby masculino: Ignacio Pavese, Salvador Aguirre, Emilio Domínguez, Joa Abinal, Nahuel Kaper
Escalada femenina: Aimara Baldasare, Ámparo Pérez, Laris Lloret, Dalia Raddi
Escalada masculina: Aran Nogueras, Leonel Dopazo, Tomás Juncos, Baltazar Ferniot
Karate femenino: Jazmín Mercado, Paulina Amoroso, Victoria Bernardi, Ema Vega
Karate masculino: Valentín Quiroga, Bruno Robledo, Darío Paredez, Mateo Giorgis
Kickboxing femenino: Janet Laclau, María Evangelina Miranda
Kickboxing masculino: Matías Adrover, Lautaro López, Gonzalo Ramírez, Luciano Romero, Facundo Quiróz
Judo masculino: Santiago Alba, Sergio Alba, José Morales
Jiu Jitsu femenino: Joana Abdon, Tatiana Capurro, Luisana Franzone
Jiu Jitsu masculino: Horacio Romero, Adrián Ramírez
Automovilismo femenino: Virginia Klus, Tatiana Civalero, Magdalena Manochi
Automovilismo masculino: Juan Ángel Rosso, Jonás Saita, Juan Pablo Carrera, Claudio Henin, Gonzalo Martínez, Rubén García, José Díaz, Martín Civalero
Motociclismo masculino: Juan Piermarini, Joaquín Spreng
Karting: Salvador Echarri, Thiago Stralozzini, Ana Laura Morillo
Básquet femenino: Kiara Miró, Giuliana Diatto, Abi Sosa, Florencia Beecher, Sofía Bonachera
Básquet masculino: Bautista Loza, Tiziano Borioni, Laureano Mercado, Santiago Coronel, Theo Canales, Martiniano Bianchini, Lucio Giachino, Cristian Cardo, Alan Moreno
Hockey femenino: María José Cavallaro, María Britos Vivas, Manuela Buzzurro, Sofía Cornaglia, Lucía Fornari, Lara Pinat, Malena Da Rosa
Hockey masculino: Tiziano Barale
Futsal femenino: Rosa Evelin, Nadia Guevara, Sofía Gómez, Agustina Rodríguez, Lioren Paredes, Rocío Pereyra
Futsal masculino: Daniel Ojeda, Lucas Caniella, Leonardo Oviedo, Mauro Ovejero, Gabriel Ceballos, Nicolás Bazán
Handball femenino: Victoria Forza, Marianela Godoy, Mora Carrizo, Victoria Acosta
Handball masculino: Diego Flandin, Facundo Reinero, Pablo Varela, Sebastián Gigli
Vóley femenino: Ariadna Lucco, Paula Vega, Leona Paz Mossé, Catalina Gon Klubek, Bianca Garibaldi, Iara Córdoba, Milena Siciliano
Vóley masculino: Flavio Rajckaowski, Matías Corzo, André Bersano, Benjamín Gil, Benjamín Cabrera
Ciclismo femenino: Paulina Comba, Catalina Calderón, Ayelén Sandoval, Ana Molina
Ciclismo masculino: Pedro Navarro, Pablo Cavallaro, Patricio Libossart, Lautaro Giani, Emiliano Esparvieres, Benjamín García
Atletismo femenino: Allegra Heredia Alamino, Juana Alochis Nieto, Jazmín Ovalle
Atletismo masculino: Elías Acevedo, León San Martín, Ramiro Ysach, Martín Skora, Alejandro Iovane, Gastón Isola
Trail femenino: Viviana Pardo, Susana Droemer, Anabella Mignino, Karina Martínez, Magdalena Nieto
Trail masculino: Florian Heitmann, Rodrigo Santos Hernández, Luciano Vaccalluzzo, Agustín Pérez, Tobías Franchini
Triatlón femenino: Ana Paula Brouwer de Koning
Pádel femenino: Marcela Keselman, Yanina Aguirre, Romina Soledad Belsito, Trinidad Adoratti
Pádel masculino: Guillermo Bernardi, Tomás Luna, Fabricio Giordano, Juan Vargas
Equitación femenina: Inés Pala, Francina Angelini Schueri, Mariana Bousa Cogliara, Emma Suárez Allasia, Malena Bouza Collará
Bochas: Marcelo Medina, Alberto Cipolatti, Humberto Pizarro
Gimnasia artística femenina: Antonella Quagliotti, Camila Quintana, Julieta Ormaechea
Fisicoculturismo masculino: Guillermo Cardona, José Ferreyra, Tomás Cruz
Fisicoculturismo femenino: Vanesa Sanabria
Golf femenino: Antonella Periotti Omisolo
Natación femenina: Nadia Spina, Indyana Miró, Estela Pizarro, Piera Da Roit
Natación masculina: Santino Mina, Mariano Gómez, Lautaro Almada
OCR femenino: Agustina Sosa, Michelle Wendoirff, Belén Gallardo, Nancy Goerke
OCR masculino: Lucas González, Manuel Roca
Patín: Candelaria Pedernera Gulielmone, Constanza Gómez Orequini, Azul Tucci, Luana Altamirano
Fútbol femenino: Catalina Calderón, Paula Loyola, Nayelí Barceló, Eliana Capdevila, Morena Cabanillas, Agustina Allegue, Giuliana Barrionuevo
Fútbol masculino: Bruno Zapelli, Maximiliano Sánchez, Faustino Gerbaldo, Agustín Falcón, Simón Rivero
Pelota paleta masculina: Juan Guirado
Tenis femenino: Florencia Leone, Lucy Contreras
Tenis masculino: Thiago Ibáñez, Felipe Calamita, Ignacio Ibáñez
Remo femenino: Athina Konstantinides, Guadalupe Montemurro, Agustina Mamani, Arami Laguna
Remo masculino: Ignacio Mamani, Liam Zapata, Lucas Monzón, Gustavo Camps, Ricardo Allende
Boxeo femenino: Laura Gigena
Boxeo masculino: Julio Romero, Matías Altamirano, Santiago Cáceres, Santiago Lazarte, Leonel Romano
Crossfit femenino: Natalia García, Valentina García, Lara Solé, Aldana Chiavassa, Carla Colla, Carla Lynch, Giovanna Tondo, Priscila Carnero
Crossfit masculino: Juan Toté, Matías Rivero, Manuel Pastrana, Xavier Seitor, Federico Giovannoni, Federico Bustos, Carla Colla
Náutica femenina: Chiara Ferretti
Náutica masculina: Joaquín Reutemann, Andrés Andersón
Ajedrez: Alejandro Gómez
Roller: Lupe Costoya, Guillermina Pando, Jano Salvay, Ángeles Rizzo, Uhma Dávila
Pesca: Francisco Buttini, Isaac Bustos, Pablo Rossi
MMA: Dalmiro Alzogaray, Román Alzogaray, Ignacio Pérez, Matías Tello
BMX Freestyle masculino: Juan Pablo Pereyra
BMX Freestyle femenino: Francesca Civalero, Rocío Pereyra
Skate: Bruno Pautasso, Fermín Priotti, Gastón Ramírez
Canotaje: Agustín Biderbust, Thomás Miró, Ivo Srjlan, Morena Miró, Delfina Graziano, Valentina Albornóz