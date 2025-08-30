La Fiesta de la Empanada desembarcó en Buenos Aires

La 46ª edición de la Fiesta Nacional de la Empanada tuvo su lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires, con un evento que buscó trasladar la identidad gastronómica y cultural de Famaillá al corazón porteño. La presentación se realizó en la emblemática Casa de Tucumán y estuvo encabezada por el intendente Enrique Orellana, junto al representante en Buenos Aires, Enrique Salvatierra.

Empanaderas campeonas y una masterclass de lujo

El evento reunió a 14 empanaderas campeonas, que compartieron con los presentes el sabor de sus tradicionales recetas. Además, la Campeona Nacional Cristina Rojas ofreció una masterclass en la que reveló secretos de la preparación de la empanada tucumana. La jornada contó también con la actuación de la cantante folklórica Mica Flores, que aportó música y color al encuentro.

Una cartelera artística de nivel nacional

Durante la presentación se dio a conocer la grilla artística del festival, que este año contará con figuras de renombre: Miranda!, Dyango, Eugenia Quevedo, Los ByBy’s y Destino San Javier, entre otros. Con esta propuesta, el festival reafirma su doble carácter: fiesta popular y escenario de espectáculos de nivel nacional.

Ruta de la Empanada y entradas accesibles

Los organizadores confirmaron que las entradas tendrán un costo de $1.500 y que el festival ofrecerá, además de los shows, una experiencia gastronómica inigualable a través de la Ruta de la Empanada, que ya se ha convertido en un atractivo turístico emblemático de Tucumán.