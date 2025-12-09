Fiesta de la Virgen del Valle: subió la ocupación y creció el movimiento turístico

El fin de semana largo en Catamarca dejó números fuertes para el turismo: la Capital catamarqueña alcanzó un 85% de ocupación hotelera durante la fiesta en honor a la Virgen del Valle, mientras que el promedio provincial se ubicó en 65%, impulsado por el turismo religioso y la llegada de peregrinos desde distintos puntos del país.

Devoción que empuja la demanda

La procesión y los días previos de peregrinación volvieron a posicionar al Valle Central como epicentro del movimiento turístico. En la Capital, la ocupación fue 10% superior a la registrada en las fiestas marianas del año pasado, cuando había alcanzado el 75%.

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, atribuyó el repunte a la fuerza de la convocatoria y al contexto del calendario: “Una vez más la devoción de los peregrinos hacia nuestra Virgen del Valle se vio reflejada en la ocupación hotelera y en el impacto económico que genera el turismo religioso”.

“Ingresaron muchísimos peregrinos, y además nos favoreció el hecho de que la Fiesta de la Virgen conformara un nuevo fin de semana largo”, destacó, y además valoró el operativo de asistencia desplegado por el Gobierno provincial, junto a la Iglesia y a muchos catamarqueños que, en estas fechas, eligen acompañar a quienes llegan a honrar a la Morenita del Valle.

Dos noches de estadía y un impacto de $1.770 millones

El informe oficial indicó una estadía promedio de dos noches y, tomando como referencia un gasto promedio de $89.167, se calculó un impacto económico de $1.770 millones de pesos sobre los turistas alojados, con derrame en toda la cadena de valor del turismo.

El relevamiento fue realizado por la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Más de 305 mil peregrinos y 118 mil vehículos

A la medición turística se sumó el registro de la Policía de la Provincia, que contabilizó ingresos en distintos puestos camineros del Valle Central. Entre el 29 de noviembre y el mediodía del 8 de diciembre, se reportó el ingreso de 305.765 peregrinos y 118.430 vehículos.

La procedencia se concentró principalmente en el Noroeste Argentino, con peregrinos llegados desde Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y La Rioja.

Un circuito mariano que se amplía

La Virgen del Valle, Patrona de Catamarca y Patrona del Turismo, volvió a movilizar multitudes que recorrieron los principales puntos de peregrinación, como La Gruta, la Catedral Basílica y el Museo de la Virgen. A ese circuito se suma, desde hace un año, la imagen ubicada en plena montaña en El Rodeo, un atractivo que completa la experiencia de turismo religioso en la provincia.