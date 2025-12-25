Famaillá: capacitaron a guías para incorporar el Centro de Interpretación de la Zafra al circuito de museos

La Municipalidad de Famaillá, a cargo del intendente. doctor Enrique Orellana, informó que se dictó una capacitación destinada al personal de guías de la Dirección de Turismo del municipio. La actividad se desarrolló en el Centro de Interpretación Educativo y Vivencial de la Zafra Azucarera, ubicado en el Parque Temático Histórico, con el objetivo de preparar recorridos y contenidos para futuras visitas.

El encuentro fue coordinado por el equipo de Arca Continental del Ingenio Famaillá, integrado por Noelia Fernández Di Santi, coordinadora de Asuntos Públicos, comunicación y sostenibilidad, y Walter Majolli, supervisor de Refinería. Tras la jornada, la guía turística municipal contará con más herramientas para explicar la cadena productiva vinculada a la caña de azúcar y el marco histórico de la zafra en la región.

Un nuevo punto en el circuito cultural local

Según se detalló, el Centro de Interpretación se incorporará al circuito de museos de la ciudad, con un recorrido orientado a reconstruir la historia de la actividad azucarera, describir los procesos de la caña durante la zafra y poner en valor el patrimonio asociado a los ingenios.

La propuesta busca ordenar la información para visitantes y grupos educativos, y sumar un espacio que combine contenidos históricos con explicaciones sobre etapas productivas, oficios y transformaciones que marcaron a Famaillá y su entorno.

Recursos didácticos e interacción con el público

Además de exhibir piezas de valor histórico, el espacio incluye maquetas, soportes visuales, paneles informativos y recursos interactivos pensados para facilitar la comprensión del público. La capacitación apuntó a que los guías puedan traducir esos recursos en relatos claros durante las visitas, adaptando el recorrido a diferentes edades e intereses.