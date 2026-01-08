Del valle a la costa: Catamarca presenta su agenda turística en Pinamar

Catamarca volverá a instalar su vidriera turística en la costa atlántica: participará de la cuarta edición del Paseo del Norte Grande en Pinamar, una acción conjunta que reunirá a Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

La propuesta se desarrollará del 8 de enero al 8 de febrero y busca acercar al público las bellezas naturales, experiencias turísticas, expresiones culturales y gastronomía tradicional de la región. En ese marco, el destino invitará a “descubrir el secreto mejor guardado”, en línea con su reciente campaña de promoción.

Dónde y cómo funciona el Paseo del Norte Grande

El espacio estará ubicado en la esquina de avenida Bunge y Marco Polo. Cada provincia será anfitriona durante tres días consecutivos, con actividades para turistas y visitantes que recorren la ciudad en plena temporada de verano.

Fechas y horario de la agenda catamarqueña

La presencia de Catamarca tendrá fechas propias: será los días 23, 24 y 25 de enero, en el horario de 19 a 00.30. La elección de esa ventana, en la segunda quincena de enero, apunta a aprovechar un momento de alta circulación turística, con público dispuesto a sumar nuevas experiencias y destinos.

Información turística, juegos y escenario con show en vivo

La propuesta incluirá un espacio de información y promoción turística, además de juegos y premios para el público. En el escenario principal, se presentará el show artístico de Las Voces del Viento, como parte del bloque cultural que acompaña el desembarco del destino en la costa.

Cocina regional en vivo: clases, degustaciones y recetas con sello local

Uno de los ejes será la gastronomía: cada jornada sumará un show gastronómico a cargo del chef Maximiliano Moreno. El recorrido de sabores propone clases magistrales de cocina regional, degustaciones abiertas y preparaciones en vivo para poner en valor productos locales, saberes ancestrales y la cocina como expresión cultural del territorio.

Entre las propuestas que integran la experiencia se mencionan empanadas de llama, tamales tradicionales, risotto de quinoa con cabrito, dulces regionales, quesillo, alfajores y bebidas de autor, conformando un menú pensado para contar la identidad catamarqueña a través de sus platos.

Una acción regional para visibilizar al Norte Grande

La iniciativa se inscribe en la campaña de promoción del norte argentino impulsada por los gobernadores del Norte Grande, con el objetivo de visibilizar propuestas culturales, turísticas y de desarrollo productivo. En ese escenario, la participación de Catamarca en Pinamar busca reforzar el posicionamiento del destino ante un público veraniego que busca ampliar su mapa de viajes.