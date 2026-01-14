Catamarca llevó su vidriera productiva y cultural a la costa argentina

La provincia cerró el sábado su agenda institucional y cultural en el Partido de La Costa con una jornada de fuerte convocatoria en el espacio multicultural San Bernardo, en Santa Teresita. El evento marcó el final de una misión pensada como vidriera productiva y cultural, impulsada a partir de convenios de colaboración orientados a fortalecer el intercambio comercial y la proyección regional en un escenario de gran afluencia turística.

La comitiva estuvo integrada por el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; la intendenta de Santa María, Erika Inga; el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez; el subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo; y el director de Juventud de Senado, Mariano Salas. El objetivo fue acompañar la promoción de capacidades regionales y ampliar vínculos para el desarrollo productivo y comercial.

Durante la tarde y la noche, el espacio se transformó en un punto de encuentro para residentes y turistas, con góndolas de comercialización de productos regionales y degustaciones gastronómicas. La propuesta buscó acercar al público la calidad de los sabores catamarqueños y consolidar canales de difusión y venta en un mercado estacional de alta circulación.

La agenda incluyó nuevamente un desfile de alta costura con prendas realizadas en fibra de vicuña y camélidos, elaboradas por diversas cooperativas de la provincia.

El escenario principal coronó la jornada con un cierre artístico que combinó música y danza. Participaron Juan Ignacio Molina, Laurita Coronel, Mack, BM, el ballet de Santa María, representantes musicales del municipio y el conjunto Los Hilos del Viento. Las presentaciones incluyeron también expresiones de freestyle, en una grilla pensada para integrar tradiciones y lenguajes contemporáneos.

Como parte del recorrido en el Partido de La Costa, la delegación visitó la fábrica de chocolates Bocana, la fábrica de helados Alpino y la cervecería artesanal Jagüel.

En ese marco, Dusso expresó en sus redes: “Conocer de cerca el proceso de estas firmas nos permite intercambiar visiones sobre modelos de comercialización y reactivación industrial que pueden replicarse en nuestra provincia”.