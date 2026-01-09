Antofagasta de la Sierra celebra el XV Festival Turístico y Cultural Virgen de la Peña

Antofagasta de la Sierra presentó el lanzamiento del programa de actividades y de la cartelera artística de la XV Edición del Festival Turístico y Cultural Virgen de la Peña, un evento social, cultural y religioso que se realiza cada enero. La celebración conmemora la aparición de la Virgen del Valle plasmada en la Peña, cuyo hallazgo se remonta al año 2001, y propone un encuentro que combina tradición, identidad y un entorno natural que forma parte de la experiencia.

Dos días para compartir comunidad, tradición y turismo

La propuesta invita a vivir dos jornadas “colmadas de fe, tradición y cultura” en honor a la Virgen de la Peña, en una localidad que busca poner en valor su identidad con una agenda que integra cultura, espiritualidad y turismo.

Fe, cultura y un entorno natural único

El festival se presenta como un espacio de encuentro comunitario, con eje en la devoción y la expresión cultural, en el marco de paisajes característicos de la región. La convocatoria apunta a vecinos y visitantes, con una experiencia pensada para compartir actividades y celebraciones en un clima de comunidad.

Las actividades se desarrollarán los días 16 y 17 de enero de 2026 en Antofagasta de la Sierra.