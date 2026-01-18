Turismo

Andalgalá se llena de visitantes y se prepara para su festival más grande

La segunda quincena de enero muestra un marcado flujo de visitantes atraídos por paisajes, cultura, gastronomía y aire libre.

Redacción Vía Catamarca

18 de enero de 2026,

La ciudad recibe turistas que combinan descanso, recorridos y actividades con el calendario festivo.

Andalgalá transita una segunda quincena de enero con alto movimiento turístico. En estos días, visitantes de distintos puntos llegan al departamento para disfrutar de sus paisajes, las propuestas culturales, la gastronomía y las experiencias al aire libre que ofrece el destino.

Andalgalá.
El flujo se potencia, además, por la expectativa y el arribo de público que busca vivir la fiesta más convocante de la zona: el Festival Nacional e Internacional de El Fuerte de Andalgalá, que funciona como motor de actividad para la ciudad y su calendario de verano.

