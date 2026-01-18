Andalgalá se llena de visitantes y se prepara para su festival más grande

Andalgalá transita una segunda quincena de enero con alto movimiento turístico. En estos días, visitantes de distintos puntos llegan al departamento para disfrutar de sus paisajes, las propuestas culturales, la gastronomía y las experiencias al aire libre que ofrece el destino.

Andalgalá.

El flujo se potencia, además, por la expectativa y el arribo de público que busca vivir la fiesta más convocante de la zona: el Festival Nacional e Internacional de El Fuerte de Andalgalá, que funciona como motor de actividad para la ciudad y su calendario de verano.