Andalgalá en Globo suma una agenda gratuita con vuelos y eventos nocturnos

Desde este fin de semana, Andalgalá suma una propuesta turística y recreativa que promete una experiencia distinta: vuelos en globo aerostático con dos modalidades y una agenda de eventos nocturnos que completan la iniciativa.

La organización informó que los lugares donde se realizarán los vuelos se confirmarán el viernes, cuando el equipo técnico especializado llegue al destino y evalúe la viabilidad de los espacios previstos.

Dos modalidades de vuelos y acceso gratuito

La propuesta contempla dos tipos de experiencias en globo:

Vuelos libres, destinados a prensa e influencers.

Vuelos cautivos, abiertos a todo público.

Se indicó que todas las actividades serán gratuitas y estarán sujetas a las condiciones climáticas.

Eventos especiales para acompañar la experiencia

Además de los vuelos, el programa suma dos actividades complementarias:

Glow Night : música electrónica con globos iluminados al ritmo de la música.

Caravana de Fuego: recorrido por el centro de la ciudad.

Cronograma de actividades

6:00 – Vuelos libres

19:45 – Caravana de Fuego

20:30 – Vuelos cautivos

Desde 21:30 – Glow Night

Todas las actividades están sujetas a condiciones climáticas.