Amaya: “Capitán Cáceres tiene un enorme potencial para seguir creciendo”

El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, junto al secretario general del organismo, Marcos Díaz, recorrieron la comuna de Capitán Cáceres acompañados por el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, y el comisionado comunal, Cristian Nieva.

La visita incluyó un relevamiento de la plaza principal, el puente colgante y un predio donde se proyecta la construcción de bungalows para ampliar la capacidad de alojamiento de la zona. También recorrieron Yacuchina, de gran atractivo natural, y Pueblo Viejo, epicentro del deporte aventura en el sur tucumano y escenario del tercer Desafío de Rural Bike, que reunió a 700 competidores.

“Capitán Cáceres tiene un enorme potencial para seguir creciendo como destino”, destacó Amaya tras la visita.

“Impulsar el crecimiento de las comunas es una política del gobernador Osvaldo Jaldo. En Tucumán no hay departamentos estancos, todos debemos avanzar en la misma dirección”, aseguró.

El titular de Turismo subrayó que el principal objetivo es “generar amor por lo nuestro en todos los tucumanos” y resaltó la importancia de la yunga: “Son 650 mil hectáreas, de sur a norte, con una riqueza fitogeográfica única”.

Por su parte, Albarracín valoró el Desafío de Rural Bike: “Algunos han descubierto por primera vez las bellezas del pedemonte tucumano y otros lo revivieron. El balance es altamente positivo”.

En la misma línea, el comisionado Nieva recordó el evento deportivo como “una jornada espectacular donde recibimos a muchísima gente”, y señaló que la reactivación turística es vital para la economía local.

Finalmente, Marcos Díaz destacó el valor histórico de la región: “La yunga tucumana resguarda no solo la belleza de su verde, sino el corazón de nuestra historia y los orígenes de la sociedad tucumana”.

Con estas acciones, el Ente de Turismo busca potenciar los atractivos locales y consolidar a Tucumán como un destino integral con naturaleza, historia, deporte y cultura.