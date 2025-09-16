Amaya: “Cada inversión también potencia la experiencia de los turistas”

El departamento Lules fue escenario de una jornada cargada de anuncios e inauguraciones encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y el secretario general del organismo, Marcos Díaz.

Las autoridades habilitaron el alumbrado público sobre la ruta provincial 301, en el tramo que une San Pablo con San Isidro de Lules, inauguraron obras de pavimentación en calle San Martín y supervisaron el avance de la construcción de un nuevo acueducto que garantizará agua potable a miles de familias.

Obras que también son turismo

El titular del Ente de Turismo subrayó la importancia de estas mejoras: “Cada inversión que mejora los accesos, la iluminación y los servicios también potencia la experiencia de quienes nos visitan. Estas obras consolidan a Lules y sus alrededores como destinos con más oportunidades de crecimiento turístico, y reafirman que para el gobernador Jaldo, Tucumán está primero”.

Trabajo conjunto

De la jornada participaron la intendenta de Lules, Marta Albarracín; el delegado comunal de San Pablo y Villa Nougués, Miguel Ángel González; y el legislador Carlos Gallia, quienes valoraron el trabajo articulado con la Provincia para garantizar más infraestructura y oportunidades de desarrollo.

Desde el Ente de Turismo remarcaron que “acompañar estas iniciativas es parte del compromiso de consolidar una provincia más ordenada, segura y lista para recibir turistas de todo el país”.

Con estas obras, Lules no solo mejora sus condiciones de vida para los vecinos, sino que se proyecta como un destino con mayor potencial en el mapa turístico de Tucumán.