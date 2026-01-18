Amaicha del Valle celebró la 22º Noche del Bandoneón a toda música

La Escuela 10 de Amaicha del Valle fue escenario de la 22º edición de la Noche del Bandoneón, una celebración que ya se consolidó como clásico del verano amaicheño y volvió a reunir a una gran cantidad de público.
Con un clima bien familiar, la fiesta combinó música en vivo y la participación de grupos de ballet folclórico, en una propuesta que puso en primer plano la identidad local y el encuentro comunitario.
La jornada reafirmó el perfil del evento como un espacio donde cultura y entretenimiento conviven, y que se afianza como un punto de atracción para vecinos y visitantes durante la temporada.
Lívidas polleras al viento, repiquetear de botas y un revuelo de pañuelos blancos abrieron el festival, con ballets que abarcaron categorías de adultos, jóvenes e infantiles.
La nutrida concurrencia pudo disfrutar, además de una amplia variedad de opciones culinarias, de música en vivo de la mano de grandes músicos locales, que, al ritmo del bandoneón, pusieron a bailar a grandes y chicos, en una noche cargada de la fuerza cultural del Valle Calchaquí.