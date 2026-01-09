Agenda turística de verano del jueves 8 al miércoles 14

La provincia continúa desplegando su agenda de verano con actividades culturales, recreativas y deportivas en distintas localidades. Entre el jueves 8 y el miércoles 14 de enero, residentes y visitantes podrán elegir entre cabalgatas, festivales populares, ferias artesanales, propuestas gastronómicas, música en vivo y experiencias al aire libre, tanto en escenarios naturales como urbanos.

Jueves 8

El Rodeo abre la semana con tradición y trekking

10.30 – Cabalgata tradicional “Beto Natella” : recorrido por calles y senderos de El Rodeo , con partida desde el mástil de la Plaza 25 de Mayo .

20.00 – Trekking nocturno al Cristo con linternas, salida desde la Oficina de Turismo .

Durante la semana se sumarán más circuitos de senderismo y trekking. Inscripción e información (trekking):



https://bit.ly/4qcLlS7

Viernes 9

Cultura, ferias, globo y noche de shows en varios puntos

10.00 – Capital : recreación de cerámica precolombina en el Pueblo Perdido de la Quebrada .

En paralelo – Las Juntas : caminata y cabalgata hacia el puesto El Sauce .

16.00 – Centro Cívico Aconquija : feria artesanal y emprendedora.

Tarde – Andalgalá: vuelos en globo aerostático.

Música y experiencias nocturnas

19.00 a 23.00 – Capital : Feria de Artesanía y Diseño en la Casa de la Puna , con música en vivo de La Tríada y Shirley’s Band .

20.00 – Paseo de la Vida de Aconquija : charla astronómica a cielo abierto.

23.00 – Ambato: fiesta “Juntate en Las Juntas” en el Complejo Cultural con Valen Vargas, Los Herrera (formato baile) y musicalización de DJ Joze Figueroa. Actividad con entrada arancelada.

Sábado 10

Caminatas, travesías, festivales y una noche a puro show

El Rodeo : caminata al santuario de la Virgen por el Camino de la Fe , con salida desde la Oficina de Turismo .

16.00 – Las Juntas : travesía a motor en La Silleta .

14.00 – Aconquija : Festival Espíritu Aborigen .

En simultáneo – Centro Cívico Aconquija: nueva edición de la feria artesanal y emprendedora.

Folclore y chamamé en La Puerta

12.00 – La Puerta (depto. Ambato ): 17° Festival de la Guitarra en el Club Deportivo Unión , con Vidaleros , Los Naranjeros , Luceros del Chamamé , Los Reales , Los Mellizos Cejas y Raíces Ambateñas . Entradas: 3834000590



Más opciones en distintos departamentos

Andalgalá : continúan los vuelos en globo aerostático.

Tinogasta : Fiesta del Emprendedor y Productor Local desde las 19.00 en la plaza principal.

Paclín : Festival de la Humita en La Higuera desde las 21.00 .

23.00 – El Rodeo: show de Dale Q’ Va en el Polideportivo.

Domingo 11

Destrezas gauchas, festival y trekking

10.00 – Paclín : destrezas gauchas en Finca La Zoila de Balcozna de Afuera .

10.00 – El Rodeo : trekking a La Pelada del Fraile , salida desde la Oficina de Turismo .

13.00 – El Rodeo: XXXVIII Festival de la Flor en el Polideportivo, con Las 4 Cuerdas, Los Hermanos Rodríguez, Los Rieles, Emilio Morales, Cololo Macedo, Anto Solohaga, Flor Tula, Nacho Andrada y el Ballet Municipal Danzar Norteño. Entrada libre y gratuita (se invita a llevar reposera).

Tarde en Las Juntas y globo en Andalgalá

Desde las 16.00 – Las Juntas : Feria La Junteña , cine en la Casa y Noche de Plaza.

Andalgalá: vuelve la experiencia de vuelos en globo aerostático.

Enero completo

Observación del cielo en el Observatorio Janaxpacha Huasi

Recorridos guiados: 15.00 a 17.30 .

Charlas y observación nocturna: 20.30 a 23.00 .

Consultas: 3834290612

Martes 13

Cabalgatas, caminatas guiadas y aventura nocturna

Las Juntas : cabalgata a La Silleta .

Aconquija : caminata guiada al Pucará de Aconquija .

Pomán : travesía nocturna y rappel por Sendas del Puma . Punto de encuentro: Plaza 15 de Septiembre Salida: 21.30 Actividad arancelada – Informes: 3835507017



Miércoles 14

Cierre con teatro en Las Juntas