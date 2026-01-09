Agenda turística de verano del jueves 8 al miércoles 14

La provincia continúa desplegando su agenda de verano con actividades culturales, recreativas y deportivas en distintas localidades. Entre el jueves 8 y el miércoles 14 de enero, residentes y visitantes podrán elegir entre cabalgatas, festivales populares, ferias artesanales, propuestas gastronómicas, música en vivo y experiencias al aire libre, tanto en escenarios naturales como urbanos.
Jueves 8
El Rodeo abre la semana con tradición y trekking
- 10.30 – Cabalgata tradicional “Beto Natella”: recorrido por calles y senderos de El Rodeo, con partida desde el mástil de la Plaza 25 de Mayo.
- 20.00 – Trekking nocturno al Cristo con linternas, salida desde la Oficina de Turismo.
- Durante la semana se sumarán más circuitos de senderismo y trekking.
- Inscripción e información (trekking):
https://bit.ly/4qcLlS7
Viernes 9
Cultura, ferias, globo y noche de shows en varios puntos
- 10.00 – Capital: recreación de cerámica precolombina en el Pueblo Perdido de la Quebrada.
- En paralelo – Las Juntas: caminata y cabalgata hacia el puesto El Sauce.
- 16.00 – Centro Cívico Aconquija: feria artesanal y emprendedora.
- Tarde – Andalgalá: vuelos en globo aerostático.
Música y experiencias nocturnas
- 19.00 a 23.00 – Capital: Feria de Artesanía y Diseño en la Casa de la Puna, con música en vivo de La Tríada y Shirley’s Band.
- 20.00 – Paseo de la Vida de Aconquija: charla astronómica a cielo abierto.
- 23.00 – Ambato: fiesta “Juntate en Las Juntas” en el Complejo Cultural con Valen Vargas, Los Herrera (formato baile) y musicalización de DJ Joze Figueroa. Actividad con entrada arancelada.
Sábado 10
Caminatas, travesías, festivales y una noche a puro show
- El Rodeo: caminata al santuario de la Virgen por el Camino de la Fe, con salida desde la Oficina de Turismo.
- 16.00 – Las Juntas: travesía a motor en La Silleta.
- 14.00 – Aconquija: Festival Espíritu Aborigen.
- En simultáneo – Centro Cívico Aconquija: nueva edición de la feria artesanal y emprendedora.
Folclore y chamamé en La Puerta
- 12.00 – La Puerta (depto. Ambato): 17° Festival de la Guitarra en el Club Deportivo Unión, con Vidaleros, Los Naranjeros, Luceros del Chamamé, Los Reales, Los Mellizos Cejas y Raíces Ambateñas.
Más opciones en distintos departamentos
- Andalgalá: continúan los vuelos en globo aerostático.
- Tinogasta: Fiesta del Emprendedor y Productor Local desde las 19.00 en la plaza principal.
- Paclín: Festival de la Humita en La Higuera desde las 21.00.
- 23.00 – El Rodeo: show de Dale Q’ Va en el Polideportivo.
Domingo 11
Destrezas gauchas, festival y trekking
- 10.00 – Paclín: destrezas gauchas en Finca La Zoila de Balcozna de Afuera.
- 10.00 – El Rodeo: trekking a La Pelada del Fraile, salida desde la Oficina de Turismo.
- 13.00 – El Rodeo: XXXVIII Festival de la Flor en el Polideportivo, con Las 4 Cuerdas, Los Hermanos Rodríguez, Los Rieles, Emilio Morales, Cololo Macedo, Anto Solohaga, Flor Tula, Nacho Andrada y el Ballet Municipal Danzar Norteño. Entrada libre y gratuita (se invita a llevar reposera).
Tarde en Las Juntas y globo en Andalgalá
- Desde las 16.00 – Las Juntas: Feria La Junteña, cine en la Casa y Noche de Plaza.
- Andalgalá: vuelve la experiencia de vuelos en globo aerostático.
Enero completo
Observación del cielo en el Observatorio Janaxpacha Huasi
- Recorridos guiados: 15.00 a 17.30.
- Charlas y observación nocturna: 20.30 a 23.00.
- Consultas: 3834290612
Martes 13
Cabalgatas, caminatas guiadas y aventura nocturna
- Las Juntas: cabalgata a La Silleta.
- Aconquija: caminata guiada al Pucará de Aconquija.
- Pomán: travesía nocturna y rappel por Sendas del Puma.
- Punto de encuentro: Plaza 15 de Septiembre
- Salida: 21.30
- Actividad arancelada – Informes: 3835507017
Miércoles 14
Cierre con teatro en Las Juntas
- 20.00 – Las Juntas: “Teatro en la Casa” en la Casa de la Cultura.