Turismo

Agenda turística de verano del jueves 8 al miércoles 14

La grilla recorre El Rodeo, Las Juntas, Aconquija, Capital, Andalgalá, Tinogasta, Paclín, Pomán y La Puerta, con propuestas para todos los gustos.

Sol Alvarez Natale

9 de enero de 2026,

Agenda turística de verano del jueves 8 al miércoles 14
La programación suma senderismo, observación astronómica, música en vivo, globo aerostático y teatro en distintas localidades.

La provincia continúa desplegando su agenda de verano con actividades culturales, recreativas y deportivas en distintas localidades. Entre el jueves 8 y el miércoles 14 de enero, residentes y visitantes podrán elegir entre cabalgatas, festivales populares, ferias artesanales, propuestas gastronómicas, música en vivo y experiencias al aire libre, tanto en escenarios naturales como urbanos.

Jueves 8

El Rodeo abre la semana con tradición y trekking

  • 10.30 – Cabalgata tradicional “Beto Natella”: recorrido por calles y senderos de El Rodeo, con partida desde el mástil de la Plaza 25 de Mayo.
  • 20.00 – Trekking nocturno al Cristo con linternas, salida desde la Oficina de Turismo.
  • Durante la semana se sumarán más circuitos de senderismo y trekking.
    • Inscripción e información (trekking):

https://bit.ly/4qcLlS7

Viernes 9

Cultura, ferias, globo y noche de shows en varios puntos

  • 10.00Capital: recreación de cerámica precolombina en el Pueblo Perdido de la Quebrada.
  • En paralelo – Las Juntas: caminata y cabalgata hacia el puesto El Sauce.
  • 16.00Centro Cívico Aconquija: feria artesanal y emprendedora.
  • Tarde – Andalgalá: vuelos en globo aerostático.

Música y experiencias nocturnas

  • 19.00 a 23.00Capital: Feria de Artesanía y Diseño en la Casa de la Puna, con música en vivo de La Tríada y Shirley’s Band.
  • 20.00Paseo de la Vida de Aconquija: charla astronómica a cielo abierto.
  • 23.00Ambato: fiesta “Juntate en Las Juntas” en el Complejo Cultural con Valen Vargas, Los Herrera (formato baile) y musicalización de DJ Joze Figueroa. Actividad con entrada arancelada.

Sábado 10

Caminatas, travesías, festivales y una noche a puro show

  • El Rodeo: caminata al santuario de la Virgen por el Camino de la Fe, con salida desde la Oficina de Turismo.
  • 16.00Las Juntas: travesía a motor en La Silleta.
  • 14.00Aconquija: Festival Espíritu Aborigen.
  • En simultáneo – Centro Cívico Aconquija: nueva edición de la feria artesanal y emprendedora.

Folclore y chamamé en La Puerta

  • 12.00La Puerta (depto. Ambato): 17° Festival de la Guitarra en el Club Deportivo Unión, con Vidaleros, Los Naranjeros, Luceros del Chamamé, Los Reales, Los Mellizos Cejas y Raíces Ambateñas.
    • Entradas: 3834000590

Más opciones en distintos departamentos

  • Andalgalá: continúan los vuelos en globo aerostático.
  • Tinogasta: Fiesta del Emprendedor y Productor Local desde las 19.00 en la plaza principal.
  • Paclín: Festival de la Humita en La Higuera desde las 21.00.
  • 23.00El Rodeo: show de Dale Q’ Va en el Polideportivo.

Domingo 11

Destrezas gauchas, festival y trekking

  • 10.00Paclín: destrezas gauchas en Finca La Zoila de Balcozna de Afuera.
  • 10.00El Rodeo: trekking a La Pelada del Fraile, salida desde la Oficina de Turismo.
  • 13.00El Rodeo: XXXVIII Festival de la Flor en el Polideportivo, con Las 4 Cuerdas, Los Hermanos Rodríguez, Los Rieles, Emilio Morales, Cololo Macedo, Anto Solohaga, Flor Tula, Nacho Andrada y el Ballet Municipal Danzar Norteño. Entrada libre y gratuita (se invita a llevar reposera).

Tarde en Las Juntas y globo en Andalgalá

  • Desde las 16.00Las Juntas: Feria La Junteña, cine en la Casa y Noche de Plaza.
  • Andalgalá: vuelve la experiencia de vuelos en globo aerostático.

Enero completo

Observación del cielo en el Observatorio Janaxpacha Huasi

  • Recorridos guiados: 15.00 a 17.30.
  • Charlas y observación nocturna: 20.30 a 23.00.
  • Consultas: 3834290612

Martes 13

Cabalgatas, caminatas guiadas y aventura nocturna

  • Las Juntas: cabalgata a La Silleta.
  • Aconquija: caminata guiada al Pucará de Aconquija.
  • Pomán: travesía nocturna y rappel por Sendas del Puma.
    • Punto de encuentro: Plaza 15 de Septiembre
    • Salida: 21.30
    • Actividad arancelada – Informes: 3835507017

Miércoles 14

Cierre con teatro en Las Juntas

  • 20.00Las Juntas: “Teatro en la Casa” en la Casa de la Cultura.
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS