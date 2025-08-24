Agenda de fin de semana con cultura, paseos y turismo

El Valle de Punilla se prepara para un fin de semana con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas que tendrán como epicentro a la ciudad de Villa Carlos Paz.

El Festival de Gemas será una de las principales atracciones. El encuentro internacional de minerales se desarrollará este domingo 24 de agosto en el Domus Auditorio de Villa Carlos Paz, donde expositores de distintos países presentarán piezas únicas, además de ofrecer conferencias sobre gemoterapia, vibración y geometría sagrada.

Paralelamente, desde la mañana en la Costanera y el puente Centenario, se instalará el Mercado de Microemprendedores, con una feria de artesanías, moda, cosmética natural y productos regionales.

El domingo continuará la programación con el cierre del Festival de Gemas y el Mercado de microemprendedores, consolidando una propuesta que combina turismo, cultura y participación comunitaria en el corazón de Punilla.