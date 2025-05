“Yo soy gobernador, bajo ningún punto de vista analizo ser candidato. Falta mucho para eso. A mí me han elegido para gobernar la provincia de Tucumán y con mucho esfuerzo lo estamos haciendo gracias al equipo que hemos formado. A nuestro espacio político le sobran hombres y mujeres que califican perfectamente no solo para ser candidatos, sino representarnos en el Congreso de la Nación”. Esto dijo el gobernador, Osvaldo Jaldo, al referirse en una conferencia de prensa a las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo 26 de octubre, y remarcó que el objetivo es competir en un frente unido por el peronismo. Descartó ser candidato testimonial.

Indicó que los consejeros provinciales del Partido Justicialista se reunirán este viernes para formar la junta electoral que tendrá a su cargo la fiscalización de las internas partidarias, en caso de llevarse a cabo. Agregó que “también se va a autorizar a determinados consejeros que se elijan en esa reunión para que salgan a convocar al frente electoral. Vamos con el Partido Justicialista (PJ), pero además sumamos otro partido con lo cual competimos en las elecciones de octubre no como partido sino como frente. Siguió diciendo el mandatario que “lo mejor que le puede pasar al PJ es ir unido”. Pero aclaró que “no depende solamente de nosotros, pero tenemos vocación de unidad, de trabajo y somos quienes estamos llevando adelante el cronograma electoral”.

Destaco que “si hay personas que no coincidan, no piensen o no quieran sumarse, también podrán armar sus listas partidarias y competir dentro de las internas que se van a realizar dentro del partido”.