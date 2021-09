El equipo de fútbol femenino de Atlético Tucumán vive un gran presente y festeja la clasificación a la Región Norte, donde representará a la provincia en la Copa Federal 2021.

En cancha de San Jorge, las Decanas vencieron a sus pares de San Martín por 2 a 0 con goles de Yaqueline Torossi y Daniela Escasena y pudieron acceder al único cupo para Tucumán.

“Al principio estuve un poco nerviosa, como todo clásico, pero en el segundo tiempo ya estuve más decidida a dejar todo por mi equipo hasta que se me dio nuevamente esta oportunidad de volver a marcar el gol para poder abrir el marcador y darle a este equipo lo mejor que se merece”, expresó Yaqui que también le convirtió a San Martín por el torneo local Mirta Gutiérrez, hace dos semanas.

Yaqueline Torossi, jugadora de Atlético Tucumán. Foto: Evelyn Ybañez.

“Siento una felicidad enorme que nadie me la puede sacar por haber ganado, una vez más, un clásico. Nos lo teníamos merecido por todo el trabajo y el sacrificio de cada una de nosotras. Ahora se nos viene algo hermoso y debemos estar preparadas para todo”, comentó.

Cada partido es importante pero este en particular tenía un extra especial por el premio de llegar al Regional de la competencia Federal. Yaqueline le contó a Vía Tucumán las claves del equipo para lograr estos objetivos.

“Somos muy unidas a la hora de jugar un partido y nos alentamos unas a las otras. Este equipo es mi familia, el que me abrió las puertas y me hizo sentir como una más. Mis compañeras son los más y siempre están en todo momento y buscamos el resultado para el equipo”, resaltó la jugadora de 20 años que admira a Messi.

Hace 4 años que Yaqui viste la celeste y blanca y confesó que “desde los 8 años que quería estar en el mejor club (Atlético) y como soñar no cuesta nada...”, Además agregó: “amo jugar al fútbol y me gustaría seguir con mi carrera de futbolista. Le agradezco a mi mamá que siempre estuvo en todo momento alentándome, a mis hermanos, amigos, amigas, compañeras y especialmente a mi abuelo que me cuida desde arriba y siempre me quiso ver triunfar en la vida”, concluyó.