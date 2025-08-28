El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, y el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán (CAMTUC), Héctor Viñuales, mantuvieron un encuentro con Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en el marco de Hotelga 2025, el evento más importante de hotelería y gastronomía del país que se desarrolla en La Rural de Buenos Aires.

informó que “dante la reunión, le realizó la invitación formal para participar del vuelo inaugural de Copa Airlines, que unirá Tucumán con Panamá desde el 24 de septiembre, conectando a la provincia con un hub internacional de primer nivel”. Precisó que “se avanzó en la promoción de la nueva ruta Tucumán – Florianópolis, que Aerolíneas Argentinas comenzará a operar el próximo año, ampliando las posibilidades de conexión y turismo receptivo.

Estos hitos consolidan a Tucumán como un destino competitivo, moderno y abierto al mundo”.Amaya invitó a Daniel Scioli a participar de esa presentación

