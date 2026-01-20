San Cayetano: volvió a casa el niño que buscaban desde el lunes

Dylan, el niño del barrio San Cayetano que era buscado intensamente, fue hallado este martes y quedó bajo control médico en el Hospital de Niños, donde permanece en observación, según informaron fuentes oficiales.

La búsqueda se activó luego de que el menor saliera de su casa el lunes alrededor de las 17:00 y no regresara. El pedido de difusión circuló a través de la Fundación Red MATE Tucumán, ya que Damián García, integrante de la organización, es su padre.

Tras la aparición, la familia confirmó el hallazgo

El posteo de su padre.

“Fue encontrado en un descampado”, contó su papá en un posteo en redes. También Romina García, su tía, publicó: “Apareció mi sobrino. Gracias a Dios, lo están llevando al hospital”.