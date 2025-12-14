Virginia Abdala: Monitorear los diques de la provincia

La decana de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo , doctora Virginia Abdala, al referirsed al estudio interdisciplinario, que confirmó que el agua del embalse de El Cadillal mantiene una calidad muy buena expresó: “El informe es el resultado de un año de muestreos intensivos en los espejos de El Cadillal y La Angostura, con análisis realizados por especialistas en algas. Las conclusiones indican que no existe un peligro inminente de floraciones algales. Es decir, podría haber riesgos a futuro si no se actúa, pero en el corto plazo la calidad del agua, en relación con este aspecto, no presenta problemas”.

Más adelante Abdala explicó que “la SAT ya está en proceso de compra de equipamiento específico y que la comisión continuará como un espacio permanente y de carácter interinstitucional. Esta modalidad de trabajo ha sido muy productiva y, además, el informe se presenta en tiempo y forma, tal como se había comprometido. Permitirá monitorear de manera sostenida los diques de la provincia”.