Vacunación en Tucumán: la provincia recibió 34.650 dosis de vacunas Pfizer bivariantes

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, encabezó la recepción del contingente de vacunas que actúan contra el virus original y contra la variante Ómicron. Las dosis vienen a sumarse al stock existente en el depósito y los diferentes nodos de la provincia, para continuar protegiendo a la población.

“En este momento la que circula en el mundo y en la región es la BQ.1.1 que no es más que un linaje de la variante Ómicron, si bien es evidente que todas las vacunas iniciales son efectivas, porque de no serlo no tendríamos los buenos resultados que tenemos a la actualidad en el mundo, la región, el país y en Tucumán gracias a todas las personas que fueron vacunadas con esas dosis; en el mundo se generaron nuevas vacunas ante las nuevas variantes y tanto Pfizer como Moderna crearon estas inmunizaciones que se adaptan a los virus circulantes”, detalló el ministro.

La nueva vacuna, explicó, está indicada en toda población mayor de 12 años, incluso para inicio de esquema de personas que nunca se vacunaron, así como también se indica para todas las dosis de refuerzo: “Estará disponible para cualquier persona que quiera acudir a nuestros nodos, podrán recibir la vacuna original o la que hoy recepcionamos aquí”, dijo, a la vez que recordó se trata de una fórmula que requiere de una conservación a -80° de temperatura, que es multidosis -6 dosis por frasco- y que viene diluida en su presentación, es decir que no requiere de una preparación previa.

La distribución de las dosis arribadas se realizará en el transcurso de la semana, garantizando la logística requerida para su correcta conservación: “Difundiremos por los medios oficiales la disponibilidad de la vacuna y en qué nodos, para que la población pueda acudir y optar. La mejor vacuna es siempre la disponible, todas son eficaces y eficientes, hemos colocado distintas vacunas a lo largo de esta campaña y está comprobado que cumplen su función de proteger, lo vemos cuando nos contagiamos en cómo se desarrolla la enfermedad y también en la cantidad de anticuerpos que generan”.