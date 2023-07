UTA ratificó el paro y mañana no circularán los colectivos en Tucumán

En un jueves convulsionado en Tucumán y que comenzó con un sorpresivo paro de colectivos de algunas líneas transporte en las primeras horas de la mañana, finalmente, por el momento, desde UTA ratificaron el paro que estaba anunciado para este viernes 7 de julio.

Lo que están reclamando los choferes es el pago del sueldo del mes de junio y del aguinaldo.

César González, secretario general de UTA, dijo que, “el paro comienza a partir de las 0 horas de mañana si las empresas no cumplen con lo que se pactó la semana anterior”.

Con relación a la medida de fuerza realizada en la mañana por un sector disidente del gremio comentó que. “el gremio no apoya la medida de fuerza que han tomado esos compañeros”.

“Nosotros cuando decretamos un paro es sin concurrencia a los lugares de trabajo, no vamos a amenazar a los trabajadores, no vamos a cerrar el portón para que no salgan, los trabajadores lo que hacen lo hacen a conciencia de acuerdo a lo que establece el gremio”, explicó.

Empresarios

“Lamentamos esta medida de fuerza y no poder cumplir pero los empresarios hemos hecho todos los esfuerzos y lo venimos haciendo desde el Gobierno de Mauricio Macri pasando por el de Alberto Fernández, descapitalizándonos, con tarifas congeladas, con insumos con más del 100% de incrementos y con paritarias que si bien son justas pero son imposibles de solventar por nosotros. Esta es nuestra realidad, es ajeno a nosotros”, dijo Jorge Berretta, vicepresidente de AETAT.

“La solución integral del transporte es que analicen el estudio técnico de costos que va a presentar la institución. Que nos pongamos de acuerdo en el valor real del transporte. Que los poderes concedentes decidan que van a aportar de cada viaje y que van a aportar los usuarios. Es imposible seguir adelante con la actividad cuando estamos trabajando a déficit”, aseveró.