Una receta por día hasta el 24: hoy torre de panqueques

Navidad en Tucumán no es nieve, renos y chocolate caliente: es calor, ventilador y pelea por la mejor sombra del patio. Por eso, la torre de panqueques salada es perfecta: colorida, fresca, rendidora y lo mejor, sin prender el horno. Manos a la obra!

Ingredientes (8 a 10 porciones)

Para los panqueques (20 unidades aprox.)

3 huevos

2 tazas de leche

2 tazas de harina común

2 cucharadas de aceite

Sal a gusto

(Si querés ir a lo práctico, podés usar panqueques comprados).

Un clásico de las fiestas: torre salada de panqueques.

Para los rellenos (podés combinar)

300 g de jamón cocido en fetas

300 g de queso en fetas (tipo barra, cremoso o similar)

1 lata de atún o pollo desmenuzado

3 huevos duros picados

2 zanahorias ralladas

1 latita de choclo

1 lata de palmitos picados (opcional, pero bien navideño)

1 planta de lechuga cortada finita

2 tomates sin semillas, picados chiquito

Mayonesa (aprox. 1 taza y media)

Un chorrito de jugo de limón

Sal y pimienta

Para decorar

Tomatitos cherry

Aceitunas

Rodajas de huevo duro

Perejil o ciboulette picado

Cómo hacer la torre (sin sufrir el calor)

1. Panqueques base

Mezclá todos los ingredientes de la masa hasta que quede líquida y sin grumos. Llevá 15 minutos a la heladera (si podés, mejor). En una sartén antiadherente caliente, pone apenas aceite, volcá una pequeña porción de masa con un cucharón y hacé panqueques finitos, cuidando que no se doren de más. Andá apilándolos en un plato, uno sobre otro y tapados ocn repasador, para que se mantengan húmedos. Dejalos enfriar: es clave para que no se rompan al armar la torre.

2. Rellenos rápidos y frescos

Las capas distintas le dan complejidad al sabor, y hacen que se vea linda al cortar:

Relleno 1 (atún/pollo): Atún o pollo desmenuzado + 2 cucharadas de mayonesa (o queso untable) + jugo de limón + huevo duro picado + sal y pimienta.

Relleno 2 (zanahoria & choclo): Zanahoria rallada + choclo + una cucharada de mayo.

Relleno 3 (jamón & queso & lechuga): Fetas de jamón y queso + lechuga cortada fina (podés poner apenas mayonesa para que se “pegue”).

Relleno 4 (palmitos & tomate): Palmitos + tomate sin semillas + un poquito de mayonesa.

No hace falta que uses todos, pero mínimo 3 capas diferentes para que quede “presentación navideña”. Esta es una guía, ¡vos podés dejar volar tu imaginación!

Un clásico de las fiestas: torre salada de panqueques. (Pinterest)

3. Armado de la torre

En una fuente llana, poné un panqueque como base. Untá una capa finita de mayonesa o queso. Sumá una parte de un relleno (no lo hagas muy alto para que no se desarme). Tapá con otro panqueque y repetí con otro relleno distinto. Seguí así hasta agotar panqueques o relleno (no más de 10–12 capas para que no quede inestable). Terminá con un panqueque y cubrí toda la torre con una capa fina de mayonesa, como si fuera una torta.

Llevá a la heladera mínimo 2 horas para que se asiente bien y se enfríe.

4. Decoración navideña sin complicarse