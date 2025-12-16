Vía Tucumán

Una receta por día hasta el 24: hoy torre de panqueques

Un clásico ideal para la cálida Navidad tucumana.

Sol Alvarez Natale

16 de diciembre de 2025,

Una receta por día hasta el 24: hoy torre de panqueques
Una receta que admite muchas variantes, (Pinterest)

Navidad en Tucumán no es nieve, renos y chocolate caliente: es calor, ventilador y pelea por la mejor sombra del patio. Por eso, la torre de panqueques salada es perfecta: colorida, fresca, rendidora y lo mejor, sin prender el horno. Manos a la obra!

Ingredientes (8 a 10 porciones)

Para los panqueques (20 unidades aprox.)

  • 3 huevos
  • 2 tazas de leche
  • 2 tazas de harina común
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal a gusto

(Si querés ir a lo práctico, podés usar panqueques comprados).

Un clásico de las fiestas: torre salada de panqueques.
Un clásico de las fiestas: torre salada de panqueques.

Para los rellenos (podés combinar)

  • 300 g de jamón cocido en fetas
  • 300 g de queso en fetas (tipo barra, cremoso o similar)
  • 1 lata de atún o pollo desmenuzado
  • 3 huevos duros picados
  • 2 zanahorias ralladas
  • 1 latita de choclo
  • 1 lata de palmitos picados (opcional, pero bien navideño)
  • 1 planta de lechuga cortada finita
  • 2 tomates sin semillas, picados chiquito
  • Mayonesa (aprox. 1 taza y media)
  • Un chorrito de jugo de limón
  • Sal y pimienta

Para decorar

  • Tomatitos cherry
  • Aceitunas
  • Rodajas de huevo duro
  • Perejil o ciboulette picado

Cómo hacer la torre (sin sufrir el calor)

1. Panqueques base

  1. Mezclá todos los ingredientes de la masa hasta que quede líquida y sin grumos.
  2. Llevá 15 minutos a la heladera (si podés, mejor).
  3. En una sartén antiadherente caliente, pone apenas aceite, volcá una pequeña porción de masa con un cucharón y hacé panqueques finitos, cuidando que no se doren de más.
  4. Andá apilándolos en un plato, uno sobre otro y tapados ocn repasador, para que se mantengan húmedos.
  5. Dejalos enfriar: es clave para que no se rompan al armar la torre.

2. Rellenos rápidos y frescos

Las capas distintas le dan complejidad al sabor, y hacen que se vea linda al cortar:

  • Relleno 1 (atún/pollo): Atún o pollo desmenuzado + 2 cucharadas de mayonesa (o queso untable) + jugo de limón + huevo duro picado + sal y pimienta.
  • Relleno 2 (zanahoria & choclo): Zanahoria rallada + choclo + una cucharada de mayo.
  • Relleno 3 (jamón & queso & lechuga): Fetas de jamón y queso + lechuga cortada fina (podés poner apenas mayonesa para que se “pegue”).
  • Relleno 4 (palmitos & tomate): Palmitos + tomate sin semillas + un poquito de mayonesa.

No hace falta que uses todos, pero mínimo 3 capas diferentes para que quede “presentación navideña”. Esta es una guía, ¡vos podés dejar volar tu imaginación!

Un clásico de las fiestas: torre salada de panqueques. (Pinterest)
Un clásico de las fiestas: torre salada de panqueques. (Pinterest)

3. Armado de la torre

  1. En una fuente llana, poné un panqueque como base.
  2. Untá una capa finita de mayonesa o queso.
  3. Sumá una parte de un relleno (no lo hagas muy alto para que no se desarme).
  4. Tapá con otro panqueque y repetí con otro relleno distinto.
  5. Seguí así hasta agotar panqueques o relleno (no más de 10–12 capas para que no quede inestable).
  6. Terminá con un panqueque y cubrí toda la torre con una capa fina de mayonesa, como si fuera una torta.

Llevá a la heladera mínimo 2 horas para que se asiente bien y se enfríe.

4. Decoración navideña sin complicarse

  • Poné tomatitos cherry cortados al medio arriba.
  • Sumá aceitunas y rodajas de huevo duro.
  • Terminá con perejil o ciboulette picado para darle color.
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS