Una receta por día hasta el 24: hoy torre de panqueques

Navidad en Tucumán no es nieve, renos y chocolate caliente: es calor, ventilador y pelea por la mejor sombra del patio. Por eso, la torre de panqueques salada es perfecta: colorida, fresca, rendidora y lo mejor, sin prender el horno. Manos a la obra!
Ingredientes (8 a 10 porciones)
Para los panqueques (20 unidades aprox.)
- 3 huevos
- 2 tazas de leche
- 2 tazas de harina común
- 2 cucharadas de aceite
- Sal a gusto
(Si querés ir a lo práctico, podés usar panqueques comprados).
Para los rellenos (podés combinar)
- 300 g de jamón cocido en fetas
- 300 g de queso en fetas (tipo barra, cremoso o similar)
- 1 lata de atún o pollo desmenuzado
- 3 huevos duros picados
- 2 zanahorias ralladas
- 1 latita de choclo
- 1 lata de palmitos picados (opcional, pero bien navideño)
- 1 planta de lechuga cortada finita
- 2 tomates sin semillas, picados chiquito
- Mayonesa (aprox. 1 taza y media)
- Un chorrito de jugo de limón
- Sal y pimienta
Para decorar
- Tomatitos cherry
- Aceitunas
- Rodajas de huevo duro
- Perejil o ciboulette picado
Cómo hacer la torre (sin sufrir el calor)
1. Panqueques base
- Mezclá todos los ingredientes de la masa hasta que quede líquida y sin grumos.
- Llevá 15 minutos a la heladera (si podés, mejor).
- En una sartén antiadherente caliente, pone apenas aceite, volcá una pequeña porción de masa con un cucharón y hacé panqueques finitos, cuidando que no se doren de más.
- Andá apilándolos en un plato, uno sobre otro y tapados ocn repasador, para que se mantengan húmedos.
- Dejalos enfriar: es clave para que no se rompan al armar la torre.
2. Rellenos rápidos y frescos
Las capas distintas le dan complejidad al sabor, y hacen que se vea linda al cortar:
- Relleno 1 (atún/pollo): Atún o pollo desmenuzado + 2 cucharadas de mayonesa (o queso untable) + jugo de limón + huevo duro picado + sal y pimienta.
- Relleno 2 (zanahoria & choclo): Zanahoria rallada + choclo + una cucharada de mayo.
- Relleno 3 (jamón & queso & lechuga): Fetas de jamón y queso + lechuga cortada fina (podés poner apenas mayonesa para que se “pegue”).
- Relleno 4 (palmitos & tomate): Palmitos + tomate sin semillas + un poquito de mayonesa.
No hace falta que uses todos, pero mínimo 3 capas diferentes para que quede “presentación navideña”. Esta es una guía, ¡vos podés dejar volar tu imaginación!
3. Armado de la torre
- En una fuente llana, poné un panqueque como base.
- Untá una capa finita de mayonesa o queso.
- Sumá una parte de un relleno (no lo hagas muy alto para que no se desarme).
- Tapá con otro panqueque y repetí con otro relleno distinto.
- Seguí así hasta agotar panqueques o relleno (no más de 10–12 capas para que no quede inestable).
- Terminá con un panqueque y cubrí toda la torre con una capa fina de mayonesa, como si fuera una torta.
Llevá a la heladera mínimo 2 horas para que se asiente bien y se enfríe.
4. Decoración navideña sin complicarse
- Poné tomatitos cherry cortados al medio arriba.
- Sumá aceitunas y rodajas de huevo duro.
- Terminá con perejil o ciboulette picado para darle color.