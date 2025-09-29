Una campana que une a la comunidad

La comunidad de La Fronterita, en Los Zazos, Amaicha del Valle, vive días de emoción y gratitud. La flamante capilla Santa Lucía, fruto del esfuerzo colectivo de vecinas y vecinos, quienes levantaron el pequeño templo con recursos propios, recibió un gesto que quedará en la memoria: la donación de su campana por parte de Radio 21 Tucumán (AM 1120).

El repique de la campana, símbolo de fe y de encuentro, será desde ahora el sonido que convoque a los feligreses de la zona.

“Es un momento muy especial porque esta campana no solo llamará a la oración, también recordará la unidad y la solidaridad de nuestro pueblo”, expresaron vecinos de la comunidad.

La construcción de la capilla se convirtió en un verdadero ejemplo de compromiso vecinal. Familia por familia, ladrillo por ladrillo, el sueño de contar con un espacio propio para la devoción a Santa Lucía se fue materializando hasta convertirse en realidad.

La campana fue recibida en mano por los responsables de la capilla.

En ese camino, la llegada de la campana representa un paso más hacia la consolidación de un lugar de encuentro espiritual y comunitario.

Para Radio 21 Tucumán, la donación fue también un modo de estrechar lazos con el interior tucumano: “Queremos estar cerca de la gente, acompañar su fe y su cultura. Esta campana es un regalo para todos los que con tanto esfuerzo hicieron posible la capilla”, señalaron desde la emisora.

En los Valles Calchaquíes, donde las tradiciones religiosas forman parte del alma del pueblo, el tañido de una campana es mucho más que un llamado: es el eco de una historia compartida y una invitación a seguir construyendo comunidad.