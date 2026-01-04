Un testigo privilegiado: El final del ingenio San Pablo en Tucumán

El padre José “Pepe” Abuin fue uno de lo pocos testigos que todavía puede contar el final del ex ingenio San Pablo, ubicado en las inmediaciones de la ciudad capital. Fue instalado por la familia francesa Nougués y sus tierrar se extendían desde la ruta 38 hasta la villa que lleva el nombre del fundador. En el lugar ahora funciona la Universidad San Pablo T. En una charla en America Tucumán se dió el siguiente diálogo con el periodista Germán Valdez:

-Cuando usted vivió en el interior, ¿qué es lo que más le preocupaba?

-A mí me tocó estar en un momento muy difícil que fue el cierre del ingenio San Pablo. Yo llegué en el año 91 y en el 92, cierra el ingenio San Pablo. Fue una crisis muy fuerte. La gente esperaba que el ingenio continuara, pero bueno, era todo una transformación social y hay mucho para conversar sobre ese tema.

-Estaban los Nougués todavía o ya no?

-Estaba todavía los Nougués. Sí, sí, sí, sí. Estaba estaban a cargo ellos, pero bueno, el el tema se contrató una UTE. Una UTE fue la que la que vino y arrendó el ingenio y duró 2 meses el arriendo. Y ahí se cerró el ingenio y el juez que estaba en Buenos Aires, el doctor Mata, decidió rematarlo y en el año 94, lo compra, creo que una UTE, que era Estofan,Minetti, Paz y Ferro, -Pero las tierras del ingenio que prácticamente llegaba a Villa Nougués.

-Claro, tenía mucha era el casco y la tierra. Eran las dos cosas que implicaba el ingenio. Entonces se compra el casco, pero también las tierras se comienzan a vender a terceros, como el caso de (Vicente)Lucci, que se vendieron muchas tierras y pusieron todo la parte citrus y después, otras en otros lugares.

-Villa Nougués prácticamente formaba parte del entorno del ingenio.

.Sí, así había unas empresas que hacían toda la parte de venta de lo que era las tierras de Villan Nougués, que lo que se llama tierra para no cultivo

-Ahora, esa experiencia usted la vio como un drama social o como un drama económico?

-Para mí más que todo drama social. Yo vi algo que nunca había visto en mi vida, que era el cambio de roles. El varón se quedaba en la casa cuidando los hijos y tratando de acompañarlos y la mujer salía todas las mañanas a trabajar en el servicio doméstico. El varón no se da cuenta que tenía oro puro en sus manos. El varón tenía oficios. Entonces haber estado trabajando tantos años en el ingenio, era un oficio de carpintero, soldador, electricista, tornero y bueno, después de dos o tres años ellos salieron a lo que es propiamente la realidad. Pero más que todo fue un problema social, no tanto económico. Que lo que lo económico tocó. Sí.

-Pero esa cuestión social cuando usted la ve, acrecienta la pobreza. ¿Cómo convive usted con ese mundo?-Hubio una crisis muy grande.

Hubo una crisis muy grande que yo estuve desde el año del año 1991 hasta el año 2006. La primera etapa fue una etapa muy crítica porque la gente no sabía cómo salir, se vivía el día a día, pero después, bueno, comenzaron a salir. Ahi se sintió el tema económico.

-Entonces, ya la gente empieza a salir..

-Claro.Hoy San Pablo ha cambiado mucho, ¿no? San Pablo no es nada de lo que yo conocí, porque San Pablo antes era propiamente el ingenio, hoy San Pablo tiene la facultad, la universidad, que es algo extraordinario. Tiene muchos barrios ue han crecido, tiene los country y espués tiene empresas nuevas que se han rdicado, que,por el tema de lo que era antes la tierra del ingenio no se la podía vender.

- Ahora le pregunto esto, ¿usted habla de que va cambiando los roles de esa familia..

-En ese momento.

En ese momento sí. Después volvieron a los roles y el varón salió de vuelta a trabajar, pero ya no en relación de dependencia. Hay que recordar que el ingenio San Pablo data de 1830. Lo funda Jean Nugués y entonces desde ahí arranca todo una relación dependencia. Todo el pueblo crece alrededor del ingenio. Pero después el lugareño tiene que salir de San Pablo a trabajar afuera. Entonces eso lo que lo hace a él ser independiente, ya no depender propiamente de esa empresa, de esa megaempresa.